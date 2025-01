Ναόμι Γουότς: «Θα έτρωγα και τα νύχια του σκύλου μου αν κάποιος μού έλεγε ότι θα με βοηθούσε να μείνω έγκυος»

Η Naomi Watts κυκλοφόρησε ένα νέο, αυτοβιογραφικό βιβλίο, με τίτλο «Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause» («Θα τολμήσω να το πω: Τα πάντα που εύχομαι να ήξερα για την εμμηνόπαυση»). Η ηθοποιός, που στα 36 χρόνια της και ενώ προσπαθούσε να μείνει έγκυος έμαθε ότι πλησίαζε στην εμμηνόπαυση, έχει πλέον δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Liev Schreiber, τους Sasha, 17 ετών, και Kai, 16 ετών. Ωστόσο το ταξίδι της προς τη μητρότητα υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο, μεγάλο και δαπανηρό.