Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η σειρά που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, σε νέες μέρες και ώρες

Το «δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική σειρά. Είναι ένα ταξίδι στις ζωέςπου συγκίνησε βαθιά τους τηλεθεατές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, φέρνοντας ξανά τη μυθοπλασία εποχής στο επίκεντρο των συζητήσεων.Βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά, η σειρά «Τ» κατάφερε να ξεχωρίσει για τη συναισθηματική της δύναμη, τη σκηνοθετική της ματιά, την κινηματογραφική αισθητική και τις ερμηνείες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Κάθε σκηνή, κάθε βλέμμα, κάθε αποκάλυψη γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στα social media ενώ το τηλεοπτικό κοινό δεν κρύβει τη συγκίνησή του για τις δυνατές στιγμές που ζει μαζί με τους ήρωες.Από απόψε, το «» θα προβάλλεται κάθε, για δύο βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ανατροπές και καταιγιστικές εξελίξεις.Το «» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η, η, η, ηκαι ηαποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους,, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.Τι θα δούμε απόψε στις 22:30Ο Απόστολος προξενεύει τη νεαρή Νταίζη, στον Άγγελο, ενώ η Χλόη καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο Κίμωνας διακόπτει τη συνεργασία του με το γραφείο του Φωκά, πράγμα που κάνει την Ιουλία, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Η παραίτηση της Ασπασίας, όσο και αν χαροποιεί τον Σταύρο, καταθλίβει την ίδια και το βράδυ το σκάει στα κρυφά από το σπίτι. Επιστρέφοντας στο μπουλούκι, η Πολυξένη αποφασίζει, να ακούσει τη συμβουλή της Μάρθας και να δώσει εξετάσεις για το Εθνικό, για να έχει εφόδια για την ανέλιξή της. Ένα τυχαίο περιστατικό αποκαλύπτει στη Μαγδαληνή τη βίαιη πλευρά του Οδυσσέα.