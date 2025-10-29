Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η σειρά που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, σε νέες μέρες και ώρες
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Η σειρά που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, σε νέες μέρες και ώρες
Η αισθηματική σειρά του Alpha έρχεται απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha - Μη χάσετε το νέο επεισόδιο
Το «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική σειρά. Είναι ένα ταξίδι στις ζωές 5 γυναικών που συγκίνησε βαθιά τους τηλεθεατές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, φέρνοντας ξανά τη μυθοπλασία εποχής στο επίκεντρο των συζητήσεων.
Βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά, η σειρά «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κατάφερε να ξεχωρίσει για τη συναισθηματική της δύναμη, τη σκηνοθετική της ματιά, την κινηματογραφική αισθητική και τις ερμηνείες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Κάθε σκηνή, κάθε βλέμμα, κάθε αποκάλυψη γίνεται αντικείμενο σχολιασμού στα social media ενώ το τηλεοπτικό κοινό δεν κρύβει τη συγκίνησή του για τις δυνατές στιγμές που ζει μαζί με τους ήρωες.
Από απόψε, το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30, για δύο βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ανατροπές και καταιγιστικές εξελίξεις.
Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.
Τι θα δούμε απόψε στις 22:30
11ο Επεισόδιο
Ο Απόστολος προξενεύει τη νεαρή Νταίζη, στον Άγγελο, ενώ η Χλόη καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο Κίμωνας διακόπτει τη συνεργασία του με το γραφείο του Φωκά, πράγμα που κάνει την Ιουλία, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Η παραίτηση της Ασπασίας, όσο και αν χαροποιεί τον Σταύρο, καταθλίβει την ίδια και το βράδυ το σκάει στα κρυφά από το σπίτι. Επιστρέφοντας στο μπουλούκι, η Πολυξένη αποφασίζει, να ακούσει τη συμβουλή της Μάρθας και να δώσει εξετάσεις για το Εθνικό, για να έχει εφόδια για την ανέλιξή της. Ένα τυχαίο περιστατικό αποκαλύπτει στη Μαγδαληνή τη βίαιη πλευρά του Οδυσσέα.
Δείτε εδώ το trailer:
Μη χάσετε το νέο επεισόδιο απόψε στις 22:30 — γιατί κάποιες ιστορίες αξίζει να τις ζεις τη στιγμή που συμβαίνουν.
