Τα δίδυμα του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα έκλεισαν τα 10: Πολύτιμα παιδάκια μας σας λατρεύουμε, έγραψε η ερμηνεύτρια
Τα δίδυμα του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα έκλεισαν τα 10: Πολύτιμα παιδάκια μας σας λατρεύουμε, έγραψε η ερμηνεύτρια
Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας, πρόσθεσε στην τρυφερή της ανάρτηση
Τα γενέθλιά τους έχουν τα δίδυμα παιδιά του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα και η ερμηνεύτρια έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για να τους ευχηθεί.
Τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου η Ηρώ Σαΐα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από τα προηγούμενα δέκα χρόνια της ζωής τους, εκφράζοντας την αγάπη της και την υπερηφάνεια της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «1/11/2016-1/11/2026. Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας. (Πότε πέρασαν δέκα χρόνια;) Πολύτιμα παιδάκια μας, σας λατρεύουμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα».
Δείτε το βίντεο
Τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου η Ηρώ Σαΐα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από τα προηγούμενα δέκα χρόνια της ζωής τους, εκφράζοντας την αγάπη της και την υπερηφάνεια της.
Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «1/11/2016-1/11/2026. Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας. (Πότε πέρασαν δέκα χρόνια;) Πολύτιμα παιδάκια μας, σας λατρεύουμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα