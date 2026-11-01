Τα δίδυμα του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα έκλεισαν τα 10: Πολύτιμα παιδάκια μας σας λατρεύουμε, έγραψε η ερμηνεύτρια
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Ηρώ Σαΐα Σταύρος Ξαρχάκος Παιδιά Δίδυμα

Τα δίδυμα του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα έκλεισαν τα 10: Πολύτιμα παιδάκια μας σας λατρεύουμε, έγραψε η ερμηνεύτρια

Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας, πρόσθεσε στην τρυφερή της ανάρτηση

Τα δίδυμα του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα έκλεισαν τα 10: Πολύτιμα παιδάκια μας σας λατρεύουμε, έγραψε η ερμηνεύτρια
Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ
Τα γενέθλιά τους έχουν τα δίδυμα παιδιά του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Σαΐα και η ερμηνεύτρια έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για να τους ευχηθεί.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου η Ηρώ Σαΐα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από τα προηγούμενα δέκα χρόνια της ζωής τους, εκφράζοντας την αγάπη της και την υπερηφάνεια της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «1/11/2016-1/11/2026. Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας. (Πότε πέρασαν δέκα χρόνια;) Πολύτιμα παιδάκια μας, σας λατρεύουμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα».

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Saia (@irosaia_)

Ιωάννα Μαρίνου
23 ΣΧΟΛΙΑ

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