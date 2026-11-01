Η σπάνια εμφάνιση του 23χρονου γιου του Κόλιν Φάρελ που πάσχει από το σύνδρομο Angelman, δείτε βίντεο
Η σπάνια εμφάνιση του 23χρονου γιου του Κόλιν Φάρελ που πάσχει από το σύνδρομο Angelman, δείτε βίντεο
Ο Τζέιμς Φάρελ συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ του ηθοποιού «The Slightest Touch»
Μία σπάνια εμφάνιση έκανε ο 23χρονος γιος του Κόλιν Φάρελ που πάσχει από το σύνδρομο Angelman, καθώς συμμετέχει στο νέο ντοκιμαντέρ του ηθοποιού «The Slightest Touch», με το οποίο φέρνει τους θαυμαστές του λίγο πιο κοντά στην προσωπική του ζωή.
Στο τρέιλερ της ταινίας, ο 50χρονος παρουσιάζεται αγκαλιά με τον Τζέιμς Φάρελ, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κιμ Μπορντενάβ, με τον ίδιο να χαμογελά και να σχολιάζει: «Δεν έχει έρθει ποτέ συνεργείο κάμερας κοντά στο σπίτι μου. Δεν του ξεφεύγει τίποτα».
Δείτε το τρέιλερ
Το «The Slightest Touch» ακολουθεί τον Φάρελ και την επί χρόνια φίλη του και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Έμα Φόγκαρτι, καθώς προπονούνται και συμμετέχουν στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου.
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τον γιο του και τη νευρογενετική διαταραχή με την οποία έχει διαγνωστεί από τον Οκτώβριο του 2007, σημειώνοντας: «Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δώρο. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι».
Λίγα χρόνια πριν, το 2024, ο Φάρελ δημιούργησε το Colin Farrell Foundation προς τιμήν του γιου του. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει υποστήριξη σε ενήλικες με νοητικές αναπηρίες, μέσα από καινοτόμα προγράμματα.
«Μόλις το παιδί σου γίνει 21 ετών, είναι κάπως μόνο του. Όλες οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί, τα μαθήματα ειδικής αγωγής, όλα αυτά εξαφανίζονται, οπότε μένεις με έναν νεαρό ενήλικα που θα έπρεπε να αποτελεί ενσωματωμένο μέλος της σύγχρονης κοινωνίας μας και, τις περισσότερες φορές, μένει πίσω. Θέλω ο κόσμος να είναι καλός με τον Τζέιμς. Θέλω ο κόσμος να του φέρεται με καλοσύνη και σεβασμό», είχε πει ο ηθοποιός στο People.
Εκτός από τον Τζέιμς, ο Φάρελ έχει ακόμη έναν γιο, τον 17χρονο Χένρι, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Αλίτσε Μπάχλεντα-Κούρους.
Παρουσιάζει παρόμοια συμπτώματα και χαρακτηριστικά με άλλες διαταραχές, όπως ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση και το σύνδρομο Prader-Willi, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, συνήθως, δεν γίνονται αντιληπτά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Το διάστημα αυτό εμφανίζονται δυσκολίες στη σίτιση και υποτονία, που ακολουθούνται από αναπτυξιακή καθυστέρηση μεταξύ των 6 μηνών και 2 ετών, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Angelman.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου περιλαμβάνουν σοβαρή νοητική υστέρηση, πλήρη ή μερική απουσία λόγου, ξεσπάσματα γέλιου με χτύπημα χεριών, μικροκεφαλία, μακροστομία, υποπλασία άνω γνάθου, προγναθισμό, γαστρεντερικά προβλήματα και νευρολογικές διαταραχές όπως στη βάδιση και ισορροπία, αταξία και επιληπτικές κρίσεις. Παρόλα αυτά, δεν επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής.
Στο τρέιλερ της ταινίας, ο 50χρονος παρουσιάζεται αγκαλιά με τον Τζέιμς Φάρελ, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κιμ Μπορντενάβ, με τον ίδιο να χαμογελά και να σχολιάζει: «Δεν έχει έρθει ποτέ συνεργείο κάμερας κοντά στο σπίτι μου. Δεν του ξεφεύγει τίποτα».
Δείτε το τρέιλερ
Το «The Slightest Touch» ακολουθεί τον Φάρελ και την επί χρόνια φίλη του και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Έμα Φόγκαρτι, καθώς προπονούνται και συμμετέχουν στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου.
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τον γιο του και τη νευρογενετική διαταραχή με την οποία έχει διαγνωστεί από τον Οκτώβριο του 2007, σημειώνοντας: «Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δώρο. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι».
Λίγα χρόνια πριν, το 2024, ο Φάρελ δημιούργησε το Colin Farrell Foundation προς τιμήν του γιου του. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει υποστήριξη σε ενήλικες με νοητικές αναπηρίες, μέσα από καινοτόμα προγράμματα.
«Μόλις το παιδί σου γίνει 21 ετών, είναι κάπως μόνο του. Όλες οι δικλείδες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί, τα μαθήματα ειδικής αγωγής, όλα αυτά εξαφανίζονται, οπότε μένεις με έναν νεαρό ενήλικα που θα έπρεπε να αποτελεί ενσωματωμένο μέλος της σύγχρονης κοινωνίας μας και, τις περισσότερες φορές, μένει πίσω. Θέλω ο κόσμος να είναι καλός με τον Τζέιμς. Θέλω ο κόσμος να του φέρεται με καλοσύνη και σεβασμό», είχε πει ο ηθοποιός στο People.
Εκτός από τον Τζέιμς, ο Φάρελ έχει ακόμη έναν γιο, τον 17χρονο Χένρι, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Αλίτσε Μπάχλεντα-Κούρους.
Τι είναι το σύνδρομο AngelmanΤο σύνδρομο Angleman αποτελεί σπάνια γενετική διαταραχή που οφείλεται σε μερική έλλειψη ενός γονιδίου που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 15, της πρωτεΐνης ουβικουιτίνη της λιγάσης E3A (UBE3A).
Παρουσιάζει παρόμοια συμπτώματα και χαρακτηριστικά με άλλες διαταραχές, όπως ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση και το σύνδρομο Prader-Willi, τα οποία, στην περίπτωση αυτή, συνήθως, δεν γίνονται αντιληπτά μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Το διάστημα αυτό εμφανίζονται δυσκολίες στη σίτιση και υποτονία, που ακολουθούνται από αναπτυξιακή καθυστέρηση μεταξύ των 6 μηνών και 2 ετών, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Angelman.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου περιλαμβάνουν σοβαρή νοητική υστέρηση, πλήρη ή μερική απουσία λόγου, ξεσπάσματα γέλιου με χτύπημα χεριών, μικροκεφαλία, μακροστομία, υποπλασία άνω γνάθου, προγναθισμό, γαστρεντερικά προβλήματα και νευρολογικές διαταραχές όπως στη βάδιση και ισορροπία, αταξία και επιληπτικές κρίσεις. Παρόλα αυτά, δεν επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής.
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