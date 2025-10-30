Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Όταν ο Κόλιν Φάρελ εξόργισε τον Τομ Κρουζ: Πήγα μεθυσμένος στα γυρίσματα του Minority Report και χρειάστηκα 46 λήψεις για μία σκηνή - Δείτε βίντεο
Μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερτ, ο Ιρλανδός ηθοποιός ήταν αποκαλυπτικός για τον εθισμό του στο αλκοόλ, που τον οδήγησε σε κλινική απεξάρτησης, τρία χρόνια μετά την ταινία του 2002
Ο Κόλιν Φάρελ αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι εμφανίστηκε τόσο μεθυσμένος στα γυρίσματα της ταινίας «Minority Report» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το 2002, ώστε χρειάστηκαν σχεδόν 50 λήψεις για να πει σωστά μία μόνο ατάκα -γεγονός που προκάλεσε την οργή του συμπρωταγωνιστή του, Τομ Κρουζ.
Μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερτ στην εκπομπή «The Late Show», ο Φάρελ θυμήθηκε «μία από τις χειρότερες μέρες» που έχει ζήσει ποτέ σε κινηματογραφικό γύρισμα, καθώς βρισκόταν ταυτόχρονα μεθυσμένος και με τρομερό hangover. Στην ταινία, που βασίζεται στη νουβέλα του Φίλιπ Κ. Ντικ από το 1956, ο Φάρελ υποδύεται έναν πράκτορα του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ελέγχει ένα πρόγραμμα πρόβλεψης εγκλημάτων μέσω ψυχικής τεχνολογίας, ενώ ο Κρουζ παίζει τον επικεφαλής της υπηρεσίας «Precrime», ο οποίος κατηγορείται για έναν φόνο, τον οποίο δεν έχει ακόμη διαπράξει.
Ο Ιρλανδός ηθοποιός είχε ζητήσει να μην εργαστεί την ημέρα των γενεθλίων του, στις 31 Μαΐου, ωστόσο του δόθηκε ώρα προσέλευσης στις 6 το πρωί. «Το προηγούμενο βράδυ έκανα κάθε λογής ανοησία» είπε χαρακτηριστικά. «Θυμάμαι ότι μόλις έπεσα στο κρεβάτι και έσβησα το φως, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο οδηγός απ’ έξω, που μου είπε: “Είναι 06:10” κι εγώ απάντησα “Ωχ, διάολε!”».
Παρότι ο βοηθός σκηνοθέτη του είπε ότι δεν ήταν σε κατάσταση να δουλέψει, ο Φάρελ επέμεινε: «Απλώς φέρτε μου έξι μπίρες Pacifico και ένα πακέτο Marlboro Reds». Ενισχυμένος από περισσότερο αλκοόλ, πήγε στο γύρισμα, αλλά, όπως παραδέχθηκε, «ήταν τραγικό». Η ατάκα που τον δυσκόλεψε ήταν: «Είμαι σίγουρος ότι έχετε όλοι αντιληφθεί το θεμελιώδες παράδοξο της μεθοδολογίας της προεγκληματικότητας».
«Δεν μπορούσα με τίποτα να την πω σωστά» θυμήθηκε, προσθέτοντας ότι, έπειτα από 46 λήψεις, κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει τη σκηνή. «Ο Τομ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος μαζί μου» είπε.
Τρία χρόνια μετά το περιστατικό, ο Φάρελ εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του σε αλκοόλ και ναρκωτικά, ενώ το 2018 έκανε ξανά το ίδιο «προληπτικά». Στη νέα του ταινία, «Ballad of a Small Player», υποδύεται έναν παίκτη υψηλών στοιχημάτων, που κρύβεται στα καζίνο του Μακάο.
Το... μεθύσι ως μέθοδος υποκριτικής - Ο Φάρελ δεν ήταν ο μόνος
Αν και στο «Minority Report» ο χαρακτήρας του υποτίθεται ότι είναι νηφάλιος, πολλοί ηθοποιοί έχουν επιλέξει να γυρίσουν σκηνές μεθυσμένοι, για να επιτύχουν μεγαλύτερη αυθεντικότητα. Ανάμεσά τους ο Φρεντ Αστέρ, που γύρισε τη διάσημη «μεθυσμένη» του χορογραφία στο Holiday Inn έπειτα από επτά ποτά bourbon· ο Ρόμπερτ Σο, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο πλατό του «Jaws» σχεδόν αναίσθητος πριν από τον εμβληματικό του μονόλογο· και ο Νίκολας Κέιτζ στο «Leaving Las Vegas», όπου υποδύεται έναν αυτοκαταστροφικό αλκοολικό.
Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον είχε επίσης αποκαλύψει ότι κατέφυγε σε «μέθοδο υποκριτικής», πίνοντας πριν από τις σκηνές του στο «Bad Santa»: «Ήπια τρία ποτήρια κόκκινο κρασί για πρωινό, μετά βότκα με χυμό cranberry και αργότερα μερικές Bud Light. Μέχρι να φτάσω στη σκηνή, δεν ήξερα καν ότι έπαιζα σε ταινία».
Το... μεθύσι ως μέθοδος υποκριτικής - Ο Φάρελ δεν ήταν ο μόνος
Ακόμη και ο Χάρισον Φορντ και η Κάρι Φίσερ είχαν παραδεχθεί ότι γύρισαν σκηνές του «Star Wars: Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», χωρίς να έχουν κοιμηθεί, έπειτα από ολονύχτιο πάρτι με τον Έρικ Άιντλ και τους Rolling Stones. «Δεν είχαμε κοιμηθεί καθόλου» είχε πει η Φίσερ, «οπότε δεν είχαμε hangover -απλώς ήμασταν ακόμη μεθυσμένοι. Δεν χαμογελάμε πολύ στην ταινία, αλλά εκείνη τη μέρα χαμογελούσαμε».
Ο Τομ Κρουζ, αντίθετα, είναι γνωστός για την αυστηρή επαγγελματική του πειθαρχία. Το 2020, ηχογράφηση που διέρρευσε τον έδειχνε να επιπλήττει μέλη του συνεργείου στα γυρίσματα του «Mission: Impossible 7», επειδή δεν τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης. «Είμαστε το χρυσό πρότυπο» φώναζε. «Στο Χόλιγουντ κάνουν τώρα ταινίες χάρη σε εμάς, γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε. Μιλάω κάθε βράδυ με κάθε στούντιο, με ασφαλιστικές και παραγωγούς -μας παρακολουθούν και βασίζονται σε εμάς. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ αυτό!»
Αργότερα υπερασπίστηκε την αντίδρασή του, λέγοντας ότι ήθελε να διασφαλίσει πως η παραγωγή δεν θα σταματήσει: «Είπα ό,τι είπα» ανέφερε στο περιοδικό Empire. «Εκείνη τη στιγμή, διακυβεύονταν πάρα πολλά».
