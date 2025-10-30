Όταν ο Κόλιν Φάρελ εξόργισε τον Τομ Κρουζ: Πήγα μεθυσμένος στα γυρίσματα του Minority Report και χρειάστηκα 46 λήψεις για μία σκηνή - Δείτε βίντεο

Ακόμη και ο Χάρισον Φορντ και η Κάρι Φίσερ είχαν παραδεχθεί ότι γύρισαν σκηνές του «Star Wars: Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», χωρίς να έχουν κοιμηθεί, έπειτα από ολονύχτιο πάρτι με τον Έρικ Άιντλ και τους Rolling Stones. «Δεν είχαμε κοιμηθεί καθόλου» είχε πει η Φίσερ, «οπότε δεν είχαμε hangover -απλώς ήμασταν ακόμη μεθυσμένοι. Δεν χαμογελάμε πολύ στην ταινία, αλλά εκείνη τη μέρα χαμογελούσαμε».Ο Τομ Κρουζ, αντίθετα, είναι γνωστός για την αυστηρή επαγγελματική του πειθαρχία. Το 2020, ηχογράφηση που διέρρευσε τον έδειχνε να επιπλήττει μέλη του συνεργείου στα γυρίσματα του «Mission: Impossible 7», επειδή δεν τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης. «Είμαστε το χρυσό πρότυπο» φώναζε. «Στο Χόλιγουντ κάνουν τώρα ταινίες χάρη σε εμάς, γιατί πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε. Μιλάω κάθε βράδυ με κάθε στούντιο, με ασφαλιστικές και παραγωγούς -μας παρακολουθούν και βασίζονται σε εμάς. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ αυτό!»Αργότερα υπερασπίστηκε την αντίδρασή του, λέγοντας ότι ήθελε να διασφαλίσει πως η παραγωγή δεν θα σταματήσει: «Είπα ό,τι είπα» ανέφερε στο περιοδικό Empire. «Εκείνη τη στιγμή, διακυβεύονταν πάρα πολλά».