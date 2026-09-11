Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, φθινόπωρο από Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, φθινόπωρο από Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε όλη τη χώρα – Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο, με πιο φθινοπωρινό σκηνικό από την Κυριακή
Με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή το σκηνικό του καιρού αλλάζει, με το φθινόπωρο να κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο στα δυτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο.
Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Το Σάββατο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
Πιο φθινοπωρινό θα γίνει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ οι βροχές θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση το Αιγαίο.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος φαίνεται να διατηρείται σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα και τη νέα εβδομάδα, με τα τριαντάρια να περιορίζονται αισθητά. Οι βροχές πάντως δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο στα δυτικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο.
Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Το Σάββατο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
Πιο φθινοπωρινό θα γίνει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ οι βροχές θα ενισχυθούν και θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση το Αιγαίο.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος φαίνεται να διατηρείται σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα και τη νέα εβδομάδα, με τα τριαντάρια να περιορίζονται αισθητά. Οι βροχές πάντως δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ένταση ή διάρκεια.
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