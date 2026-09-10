Πάμελα Άντερσον για τον αρραβώνα του μεγάλου της γιου: Τώρα αρχίζει η περιπέτεια
Πάμελα Άντερσον για τον αρραβώνα του μεγάλου της γιου: Τώρα αρχίζει η περιπέτεια
Ο Μπράντον Τόμας Λι έκανε πρόταση γάμου στην ελληνικής καταγωγή σύντροφό του, Καταρίνα Ντεμετριάδης, μετά από έναν χρόνο σχέσης
Τη χαρά της για τον αρραβώνα του μεγάλου της γιου εξέφρασε η Πάμελα Άντερσον μέσα από τα social media. Ο Μπράντον Τόμας Λι, τον οποίο η ηθοποιός απέκτησε με τον Τόμι Λι, έκανε πρόταση γάμου στην ελληνικής καταγωγή σύντροφό του, Καταρίνα Ντεμετριάδης, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Ινδονησία.
Αφού έγινε γνωστή η είδηση, το ζευγάρι δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα. Στα σχόλια της ανάρτησης, η 59χρονη Άντερσον συνεχάρη τον Μπράντον και την Ντεμετριάδης, αφήνοντάς τους ένα τρυφερό μήνυμα.
«Είμαι τόσο χαρούμενη για εσάς, αγγελούδια μου. Ταιριάζετε υπέροχα. Τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σας. Με όλη μου την αγάπη, μαμά», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο 63χρονος Τόμι Λι σχολίασε επίσης την ανάρτηση, γράφοντας με τη σειρά του: «Είμαι τόσο χαρούμενος για εσάς, παιδιά!».
Δείτε την ανάρτηση και τα σχόλια που έκαναν η Πάμελα Άντερσον και Τόμι Λι
Ο Μπράντον και η Ντεμετριάδης μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και ήταν φίλοι για χρόνια προτού ξεκινήσουν τη σχέση τους το 2025. Πλέον ζουν στη Νέα Υόρκη και σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του 2027.
Ο μεγάλος γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι είναι υποψήφιος για Emmy παραγωγός, CEO και επικεφαλής παραγωγής στην εταιρεία And Her Son’s Productions. Ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», που ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, ενώ είχε και καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία «The Last Showgirl», στην οποία πρωταγωνίστησε η Άντερσον. Είναι επίσης συνιδρυτής της εταιρείας περιποίησης δέρματος Sonsie. Η Ντεμετριάδη σπουδάζει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
Αφού έγινε γνωστή η είδηση, το ζευγάρι δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα. Στα σχόλια της ανάρτησης, η 59χρονη Άντερσον συνεχάρη τον Μπράντον και την Ντεμετριάδης, αφήνοντάς τους ένα τρυφερό μήνυμα.
«Είμαι τόσο χαρούμενη για εσάς, αγγελούδια μου. Ταιριάζετε υπέροχα. Τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σας. Με όλη μου την αγάπη, μαμά», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο 63χρονος Τόμι Λι σχολίασε επίσης την ανάρτηση, γράφοντας με τη σειρά του: «Είμαι τόσο χαρούμενος για εσάς, παιδιά!».
Δείτε την ανάρτηση και τα σχόλια που έκαναν η Πάμελα Άντερσον και Τόμι Λι
Ο Μπράντον και η Ντεμετριάδης μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και ήταν φίλοι για χρόνια προτού ξεκινήσουν τη σχέση τους το 2025. Πλέον ζουν στη Νέα Υόρκη και σχεδιάζουν να παντρευτούν στα τέλη του 2027.
Ο μεγάλος γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι είναι υποψήφιος για Emmy παραγωγός, CEO και επικεφαλής παραγωγής στην εταιρεία And Her Son’s Productions. Ήταν παραγωγός του ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela, A Love Story», που ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, ενώ είχε και καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού στην ταινία «The Last Showgirl», στην οποία πρωταγωνίστησε η Άντερσον. Είναι επίσης συνιδρυτής της εταιρείας περιποίησης δέρματος Sonsie. Η Ντεμετριάδη σπουδάζει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
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