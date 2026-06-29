Το βίντεο με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να χαλαρώνει δίπλα σε πισίνα
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Πισίνα Μαγιό

Το βίντεο με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να χαλαρώνει δίπλα σε πισίνα

Δευτέρα με μυαλό στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, γράφει η ηθοποιός και παρουσιάστρια

Το βίντεο με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να χαλαρώνει δίπλα σε πισίνα
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Στιγμές χαλάρωσης πέρασε το Σαββατοκύριακο η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην Πάρο, όπου ταξίδεψε μαζί με τον Γιώργο Γεροντιδάκη για το γαμήλιο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μάλιστα ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με την ίδια να χαλαρώνει με το μαγιό της σε ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα. «Δευτέρα με μυαλό στο ΣΚ που πέρασε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο 

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