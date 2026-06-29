Κρίσι Τέιγκεν για τη φωτογράφιση με see through πουκάμισο χωρίς εσώρουχο: Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σέξι ή προκλητικό

Ελπίζω να το ξεπεράσετε, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε, έγραψε με χιούμορ το μοντέλο για τα αρνητικά σχόλια που έλαβε

Κρίσι Τέιγκεν , εξηγώντας πως δεν θεωρεί σέξι ή προκλητικές τις συγκεκριμένες εικόνες. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, στις οποίες εμφανίζεται με ένα see through πουκάμισο χωρίς εσώρουχο, αναφέρθηκε η

Το 40χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας ανάρτησε την Κυριακή 28 Ιουνίου μία σειρά φωτογραφιών της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μεταξύ των σχολίων που έλαβε η Τέιγκεν υπήρξαν και μερικά αρνητικά, με την ίδια να απαντάει, γράφοντας: «Νομίζω ότι επειδή οι θηλές μου έχουν κοπεί σε δίσκους και έχουν επανατοποθετηθεί στο σώμα μου περίπου τρεις φορές, ενώ έχουν επίσης θηλάσει παιδιά, πραγματικά δεν σκέφτομαι τις θηλές (ειδικά τις δικές μου) ως κάτι σέξι ή προκλητικό, αλλά ζητώ συγγνώμη αν εσείς το βλέπετε έτσι». Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Ελπίζω να το ξεπεράσετε, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Σας αγαπώ πολύ».







Δείτε την ανάρτηση και το σχόλιό της









Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε και πολλά θετικά σχόλια. «Λατρεύω την αυθόρμητη ειλικρίνειά σου», έγραψε κάποιος, «είσαι τόσο όμορφη» σημείωσε άλλο πρόσωπο και «ναι, ελεύθερες οι θηλές» πρόσθεσε άλλος.



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Το 40χρονο μοντέλο και επιχειρηματίας ανάρτησε την Κυριακή 28 Ιουνίου μία σειρά φωτογραφιών της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μεταξύ των σχολίων που έλαβε η Τέιγκεν υπήρξαν και μερικά αρνητικά, με την ίδια να απαντάει, γράφοντας: «Νομίζω ότι επειδή οι θηλές μου έχουν κοπεί σε δίσκους και έχουν επανατοποθετηθεί στο σώμα μου περίπου τρεις φορές, ενώ έχουν επίσης θηλάσει παιδιά, πραγματικά δεν σκέφτομαι τις θηλές (ειδικά τις δικές μου) ως κάτι σέξι ή προκλητικό, αλλά ζητώ συγγνώμη αν εσείς το βλέπετε έτσι». Στη συνέχεια πρόσθεσε με χιούμορ: «Ελπίζω να το ξεπεράσετε, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Σας αγαπώ πολύ».Όσο για τα επικριτικά σχόλια, ορισμένοι θεώρησαν ότι με την κίνηση αυτή, το μοντέλο «διψάει για προσοχή», ενώ κάποιος άλλος σημείωσε για τις φωτογραφίες της: «Ας μην κανονικοποιούμε κάτι τέτοιο» και ότι «είναι τρελό πόση προσοχή χρειάζονται οι διάσημοι».Η δημοσίευσή της συγκέντρωσε και πολλά θετικά σχόλια. «Λατρεύω την αυθόρμητη ειλικρίνειά σου», έγραψε κάποιος, «είσαι τόσο όμορφη» σημείωσε άλλο πρόσωπο και «ναι, ελεύθερες οι θηλές» πρόσθεσε άλλος.

Η Τέιγκεν έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τις επεμβάσεις στο στήθος της, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποβληθεί συνολικά σε τρεις διαφορετικές επεμβάσεις. Σε εμφάνισή της το 2024 στην εκπομπή Watch What Happens Live with Andy Cohen είχε δηλώσει: «Έχω κάνει ανόρθωση, έχω βάλει εμφυτεύματα, τα έχω αφαιρέσει. Δεν μου αρέσει το στήθος μου χωρίς εμφυτεύματα».



Το 2020 είχε αποκαλύψει ότι έκανε την πρώτη αυξητική στήθους σε ηλικία 20 ετών, εξηγώντας στο Glamour UK: «Ήταν περισσότερο για τις φωτογραφίσεις με μαγιό. Σκεφτόμουν ότι, αφού θα ποζάρω ξαπλωμένη ανάσκελα, ήθελα να είναι στητό το στήθος μου». Ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει τότε, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός άλλαξαν την εικόνα του σώματός της: «Μετά κάνεις παιδιά, γεμίζουν με γάλα και μετά αδειάζουν, κι έτσι τώρα έχω μπλέξει».



Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι ήθελε να αφαιρέσει τα εμφυτεύματα, λέγοντας: «Είχα ένα μικρό εμφύτευμα σε σχήμα σταγόνας στο κάτω μέρος για να γεμίσει το στήθος. Τώρα όμως θέλω να τα βγάλω. Αν μπορούσα να κάνω μόνο ένα πράγμα, θα ήταν μια ανόρθωση».