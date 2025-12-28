Η Τζέιμι Λι Κέρτις ευγνωμονεί τη μητέρα της που δεν την άφησε να κάνει οντισιόν για τον «Εξορκιστή» στα 12 της

οντισιόν

Τζέιμι Λι Κέρτις

Κέρτις

Τη μητέρα της,Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Κέρτις ανέφερε ότι ο παραγωγός Ρέι Σταρκ, φίλος της οικογένειας, είχε προτείνει στη μητέρα της να συμμετάσχει η κόρη της σε ακρόαση για τον ρόλο της Ρίγκαν ΜακΝιλ, του παιδιού που καταλαμβάνεται από δαιμονική δύναμη στην ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι.Όπως περιέγραψε, ο Σταρκ είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα της ζητώντας άδεια για την, ωστόσο η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αρνητική. Ησημείωσε ότι εκείνη την περίοδο ήταν ένα 12χρονο παιδί με έντονη προσωπικότητα, κάτι που, όπως εκτίμησε εκ των υστέρων, πιθανόν να είχε κινήσει το ενδιαφέρον του παραγωγού. Παρ’ όλα αυτά, η Τζάνετ Λι επέλεξε να προστατεύσει την κόρη της από μια τόσο απαιτητική και σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία.Απευθυνόμενη στην Ντρου Μπάριμορ, ησχολίασε ότι η μητέρα της ήθελε να της εξασφαλίσει μια ομαλή παιδική ηλικία, «δόξα τω Θεώ» όπως είπε - καθώς σύμφωνα με την ηθοποιό αυτό δεν συνέβη σε άλλα παιδιά που μπήκαν σε μικρή ηλικία στον χώρο της υποκριτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτή η απόφαση αποδείχτηκε καθοριστική για τη ζωή και την πορεία της.Τελικά, τον ρόλο της Ρίγκαν ενσάρκωσε η Λίντα Μπλερ, η οποία επανήλθε στον χαρακτήρα στη συνέχεια «Exorcist II: The Heretic». Η Κέρτις έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο λίγα χρόνια αργότερα και καθιερώθηκε το 1978 με την ταινία «Halloween».: Shutterstock