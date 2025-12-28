Η Τζέιμι Λι Κέρτις ευγνωμονεί τη μητέρα της που δεν την άφησε να κάνει οντισιόν για τον «Εξορκιστή» στα 12 της
Η Τζέιμι Λι Κέρτις ευγνωμονεί τη μητέρα της που δεν την άφησε να κάνει οντισιόν για τον «Εξορκιστή» στα 12 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η Τζάνετ Λι απέρριψε την πρόταση για συμμετοχή της στην ταινία του 1973, προκειμένου να προστατεύσει την παιδική της ηλικία
Τη μητέρα της, Τζάνετ Λι ευγνωμονεί σήμερα η Τζέιμι Λι Κέρτις που δεν της επέτρεψε όταν ήταν 12 ετών να κάνει οντισιόν για ρόλο στον «Εξορκιστή».
Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Κέρτις ανέφερε ότι ο παραγωγός Ρέι Σταρκ, φίλος της οικογένειας, είχε προτείνει στη μητέρα της να συμμετάσχει η κόρη της σε ακρόαση για τον ρόλο της Ρίγκαν ΜακΝιλ, του παιδιού που καταλαμβάνεται από δαιμονική δύναμη στην ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι.
Όπως περιέγραψε, ο Σταρκ είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα της ζητώντας άδεια για την οντισιόν, ωστόσο η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αρνητική. Η Τζέιμι Λι Κέρτις σημείωσε ότι εκείνη την περίοδο ήταν ένα 12χρονο παιδί με έντονη προσωπικότητα, κάτι που, όπως εκτίμησε εκ των υστέρων, πιθανόν να είχε κινήσει το ενδιαφέρον του παραγωγού. Παρ’ όλα αυτά, η Τζάνετ Λι επέλεξε να προστατεύσει την κόρη της από μια τόσο απαιτητική και σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία.
Απευθυνόμενη στην Ντρου Μπάριμορ, η Κέρτις σχολίασε ότι η μητέρα της ήθελε να της εξασφαλίσει μια ομαλή παιδική ηλικία, «δόξα τω Θεώ» όπως είπε - καθώς σύμφωνα με την ηθοποιό αυτό δεν συνέβη σε άλλα παιδιά που μπήκαν σε μικρή ηλικία στον χώρο της υποκριτικής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτή η απόφαση αποδείχτηκε καθοριστική για τη ζωή και την πορεία της.
Τελικά, τον ρόλο της Ρίγκαν ενσάρκωσε η Λίντα Μπλερ, η οποία επανήλθε στον χαρακτήρα στη συνέχεια «Exorcist II: The Heretic». Η Κέρτις έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο λίγα χρόνια αργότερα και καθιερώθηκε το 1978 με την ταινία «Halloween».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μιλώντας στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show», η Κέρτις ανέφερε ότι ο παραγωγός Ρέι Σταρκ, φίλος της οικογένειας, είχε προτείνει στη μητέρα της να συμμετάσχει η κόρη της σε ακρόαση για τον ρόλο της Ρίγκαν ΜακΝιλ, του παιδιού που καταλαμβάνεται από δαιμονική δύναμη στην ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι.
Όπως περιέγραψε, ο Σταρκ είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα της ζητώντας άδεια για την οντισιόν, ωστόσο η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αρνητική. Η Τζέιμι Λι Κέρτις σημείωσε ότι εκείνη την περίοδο ήταν ένα 12χρονο παιδί με έντονη προσωπικότητα, κάτι που, όπως εκτίμησε εκ των υστέρων, πιθανόν να είχε κινήσει το ενδιαφέρον του παραγωγού. Παρ’ όλα αυτά, η Τζάνετ Λι επέλεξε να προστατεύσει την κόρη της από μια τόσο απαιτητική και σκοτεινή κινηματογραφική εμπειρία.
Jamie Lee Curtis Says "Thank God" Her Mother Didn't Let Her Audition For 'The Exorcist' At 12 https://t.co/wbWM3vk0hk— Deadline (@DEADLINE) December 27, 2025
Τελικά, τον ρόλο της Ρίγκαν ενσάρκωσε η Λίντα Μπλερ, η οποία επανήλθε στον χαρακτήρα στη συνέχεια «Exorcist II: The Heretic». Η Κέρτις έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο λίγα χρόνια αργότερα και καθιερώθηκε το 1978 με την ταινία «Halloween».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα