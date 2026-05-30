Μελίνα Κανά: Ο κόσμος ξέρει όσα πρέπει για εμένα, ποιος χρειάζεται να μάθει κάτι περισσότερο
Είμαι άνθρωπος της ιδιωτικότητας και της ηρεμίας κατά κύριο λόγο, επισήμανε η ερμηνεύτρια
Ως άνθρωπο της ιδιωτικότητας και της ηρεμίας περιέγραψε τον εαυτό της η Μελίνα Κανά. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει μοιραστεί με τον κόσμο όσα πρέπει να ξέρει και όχι κάτι παραπάνω. Όπως τόνισε άλλωστε η ερμηνεύτρια, δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να επικοινωνήσει ορισμένες πτυχές της ζωής της.
Η Μελίνα Κανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 30 Μαΐου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τόνισε ότι συνειδητά κρατά τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως είπε: «Είμαι άνθρωπος της ιδιωτικότητας και της ηρεμίας κατά κύριο λόγο. Εγώ τραγουδάω για εμένα αλλά και για τον κόσμο που θα με ακούσει. Χαίρομαι όταν βρίσκω συνοδοιπόρους. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει όσα πρέπει να ξέρει για εμένα. Σε ποιον χρειάζεται να μάθει κάτι περισσότερο;».
Στη συνέχεια, έκανε ένα σχόλιο για την επιθυμία των δημόσιων προσώπων να προβάλλονται διαρκώς, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Ο λόγος είναι ότι ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι νέοι.
«Αυτή η υπερπληροφόρηση και αυτή η εμμονή με τους ανθρώπους που προβαλλόμαστε στην τηλεόραση και που κάνουμε κάτι το οποίο φαίνεται σε πολύ κόσμο, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα όριο. Γιατί επηρεάζονται νεαρά παιδιά, τα οποία έχουν δεν έχουν ταλέντο ή δεν μπορούν στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση και κλείνουν τον δρόμο, περιορίζουν τα όνειρά τους και κλείνουν τον δρόμο προς τόσες άλλες κατευθύνσεις που μπορεί να πάρουν στη ζωή τους και να τους εξασφαλίσουν μια όμορφη ζωή», σχολίασε η ερμηνεύτρια.
