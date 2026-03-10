Μελίνα Κανά: Ήταν δύσκολο όταν αναγκάστηκα να απέχω λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά ξεπεράστηκαν όλα

Η ερμηνεύτρια μίλησε για την αγωνία που είχε σχετικά με την επιστροφή της στη μουσική μετά την αναγκαστική απομάκρυνσή της