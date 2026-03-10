Μελίνα Κανά: Ήταν δύσκολο όταν αναγκάστηκα να απέχω λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά ξεπεράστηκαν όλα
Μελίνα Κανά: Ήταν δύσκολο όταν αναγκάστηκα να απέχω λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά ξεπεράστηκαν όλα
Η ερμηνεύτρια μίλησε για την αγωνία που είχε σχετικά με την επιστροφή της στη μουσική μετά την αναγκαστική απομάκρυνσή της
Για τα προβλήματα υγείας με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη και την κράτησαν μακριά από το τραγούδι μίλησε η Μελίνα Κανά, εξηγώντας πως ήταν δύσκολο για εκείνη να απέχει αναγκαστικά.
Η ερμηνεύτρια ανέφερε πως πολλές φορές έκανε διαλείμματα από επιλογή, καθώς ένιωθε πως έπρεπε να ξεκουραστεί, αλλά όταν «ανώτερες δυνάμεις» την απομάκρυναν, είχε μεγάλη αγωνία ιδιαίτερα για την επιστροφή της. Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 10 Μαρτίου, απάντησε και για τη σχέση της με την αδερφή της Λιζέτα Καλημέρη, αλλά και για τη μουσική της.
Σχετικά με τα προβλήμα υγείας που αντιμετώπισε, η Μελίνα Κανά δήλωσε: «Και το παιδί μου στερήθηκα, και τους φίλους μου στερήθηκα και τις διακοπές μου. Είχα την ψυχραιμία και το θάρρος να πω “τώρα δεν δουλεύω άλλο, πάω να ξεκουραστώ, να γεμίσω τις μπαταρίες μου". Δεν έκανα πολύ μεγάλα διαλείμματα, όποτε αισθανόμουν ότι έπρεπε να γυρίσω, το έκανα. Αυτό που ήταν δύσκολο ήταν οι φορές που αναγκάστηκα να απομακρυνθώ, λόγω προβλημάτων υγείας, τότε που δεν ήταν επιλογή μου να απέχω, αλλά αναγκάστηκα να το κάνω από δυνάμεις ανώτερες. Αλλά Δόξα τω Θεώ ξεπεράστηκαν όλα και συνεχίζουμε. Όταν βρέθηκα ξανά μπροστά σε κόσμο μετά τα προβλήματα υγείας είχα αγωνία αν θα είμαι ίδια. Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά από αυτές τις περιπέτειες. Το θέμα δεν είναι να είσαι ο ίδιος αλλά όσο καλός γίνεται. Το θέμα είναι να σηκωθούμε, να προχωράμε και ας έχει σκόνη στο παντελόνι και να μην παραιτούμαστε».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη Λιζέτα Καλημέρη, όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός μεταξύ τους, είπε: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την αδερφή μου, υπάρχει μεγάλος σεβασμός, εκτίμηση και αγάπη. Το γεγονός ότι η Λιζέτα είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και παρόλο που δεν στάθηκε πολλά χρόνια στον χώρο, το οποίο ήταν δική της επιλογή, έχει πει πάρα πολλά τραγούδια και τα έχει πει εξαιρετικά, ήταν χαρά μου που αυτό το πλάσμα είναι αδερφή μου. Μεγαλώσαμε από παιδάκια, μαζί με τους ίδιους γονείς που και εκείνοι ήταν εξαιρετικοί τραγουδιστές. Η μητέρα μας έχει "φύγει", αλλά ο πατέρας μας είναι 90 χρονών και τραγουδάει ακόμα. Ο πατέρας μου είναι ευχαριστημένος και ίσως να νιώθει και περήφανος για τα τραγούδια μας και τις φωνές, όχι για τις καριέρες. Μας γείωνε και τον πήχη τον έβαζε πολύ ψηλά».
Όσον αφορά στη μουσική της, η ερμηνεύτρια τόνισε πως στόχος της είναι να μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων: «Αυτός είναι ο στόχος της τέχνης, να μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων, να γιατρεύει. Αν το έχω καταφέρει είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω να δώσω, το κάνω συνειδητά. Είμαι εγώ αυτή η γυναίκα που σκέφτομαι στα τραγούδια, τα φιλτράρω μέσα από τον εαυτό μου».
Η ερμηνεύτρια ανέφερε πως πολλές φορές έκανε διαλείμματα από επιλογή, καθώς ένιωθε πως έπρεπε να ξεκουραστεί, αλλά όταν «ανώτερες δυνάμεις» την απομάκρυναν, είχε μεγάλη αγωνία ιδιαίτερα για την επιστροφή της. Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 10 Μαρτίου, απάντησε και για τη σχέση της με την αδερφή της Λιζέτα Καλημέρη, αλλά και για τη μουσική της.
Σχετικά με τα προβλήμα υγείας που αντιμετώπισε, η Μελίνα Κανά δήλωσε: «Και το παιδί μου στερήθηκα, και τους φίλους μου στερήθηκα και τις διακοπές μου. Είχα την ψυχραιμία και το θάρρος να πω “τώρα δεν δουλεύω άλλο, πάω να ξεκουραστώ, να γεμίσω τις μπαταρίες μου". Δεν έκανα πολύ μεγάλα διαλείμματα, όποτε αισθανόμουν ότι έπρεπε να γυρίσω, το έκανα. Αυτό που ήταν δύσκολο ήταν οι φορές που αναγκάστηκα να απομακρυνθώ, λόγω προβλημάτων υγείας, τότε που δεν ήταν επιλογή μου να απέχω, αλλά αναγκάστηκα να το κάνω από δυνάμεις ανώτερες. Αλλά Δόξα τω Θεώ ξεπεράστηκαν όλα και συνεχίζουμε. Όταν βρέθηκα ξανά μπροστά σε κόσμο μετά τα προβλήματα υγείας είχα αγωνία αν θα είμαι ίδια. Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά από αυτές τις περιπέτειες. Το θέμα δεν είναι να είσαι ο ίδιος αλλά όσο καλός γίνεται. Το θέμα είναι να σηκωθούμε, να προχωράμε και ας έχει σκόνη στο παντελόνι και να μην παραιτούμαστε».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη Λιζέτα Καλημέρη, όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός μεταξύ τους, είπε: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την αδερφή μου, υπάρχει μεγάλος σεβασμός, εκτίμηση και αγάπη. Το γεγονός ότι η Λιζέτα είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και παρόλο που δεν στάθηκε πολλά χρόνια στον χώρο, το οποίο ήταν δική της επιλογή, έχει πει πάρα πολλά τραγούδια και τα έχει πει εξαιρετικά, ήταν χαρά μου που αυτό το πλάσμα είναι αδερφή μου. Μεγαλώσαμε από παιδάκια, μαζί με τους ίδιους γονείς που και εκείνοι ήταν εξαιρετικοί τραγουδιστές. Η μητέρα μας έχει "φύγει", αλλά ο πατέρας μας είναι 90 χρονών και τραγουδάει ακόμα. Ο πατέρας μου είναι ευχαριστημένος και ίσως να νιώθει και περήφανος για τα τραγούδια μας και τις φωνές, όχι για τις καριέρες. Μας γείωνε και τον πήχη τον έβαζε πολύ ψηλά».
Όσον αφορά στη μουσική της, η ερμηνεύτρια τόνισε πως στόχος της είναι να μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων: «Αυτός είναι ο στόχος της τέχνης, να μιλάει στις ψυχές των ανθρώπων, να γιατρεύει. Αν το έχω καταφέρει είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω να δώσω, το κάνω συνειδητά. Είμαι εγώ αυτή η γυναίκα που σκέφτομαι στα τραγούδια, τα φιλτράρω μέσα από τον εαυτό μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα