Eurovision: Πόσο κοστίζει η Maserati της εντυπωσιακής Αντιγόνης της Κύπρου;

Η Αντιγόνη Buxton με το «JALLA» έφερε έναν αέρα μεσογειακής υπερβολής, συνδυάζοντας κυπριακά στοιχεία, μοντέρνο pop ρυθμό και ένα βιντεοκλίπ που έμοιαζε περισσότερο με κινηματογραφικό fashion shoot παρά με κλασική Eurovision παραγωγή.

Στο επίκεντρο φυσικά βρέθηκε η ίδια η Αντιγόνη. Με εντυπωσιακό φόρεμα, δυναμική παρουσία και ένα σκηνικό που στο videoclip «μύριζε» χωριό της Κύπρου, η τραγουδίστρια έστησε ένα έντονο contrast ανάμεσα στο παραδοσιακό τοπίο και στη σύγχρονη υπερβολή. Πέτρινα σοκάκια, αυλές, χωριάτικη αισθητική και εκεί μία εκρηκτική κίτρινη Maserati MC20 Cielo να ανοίγει τις πόρτες της σαν εξωτικό διαστημόπλοιο μέσα στο χωριό.