Ζενεβιέβ Μαζαρί: Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες, ήταν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου

creative director μίλησε μεταξύ άλλων για το διαζύγιο των γονιών της, δηλώνοντας υπέρ του να χωρίζουν τα ζευγάρια όταν η σχέση δεν λειτουργεί, γιατί θεωρεί πιο υγιές για τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα ήρεμο περιβάλλον παρά σε έναν γάμο με εμφανείς δυσκολίες.





Τα εφηβικά της χρόνια περιέγραψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφερόμενη στο διαζύγιο των γονιών της, τονίζοντας ότι η αποχώρηση του πατέρα της από το σπίτι βελτίωσε την οικογενειακή ισορροπία, ενώ η σχέση με τη μητέρα της ήταν τόσο στενή που, όπως είπε ήταν σαν «φίλες».Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο «The 2Night Show» είπε: «Πιο μικρή έφευγα από το παράθυρο. Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες, δηλαδή τα ήξερε όλα, μετά της τα έλεγα, γιατί έχω φάει και χαστούκι επειδή ανέβηκα σε μηχανή. Ήταν κανόνας ότι δεν θα ανέβω σε μηχανή. Ήταν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου. Είμαι υπέρ, ότι όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι καλά, καλό είναι να χωρίζουν. Για εμένα είναι κανόνας, γιατί καμία ανθρώπινη σχέση δεν είναι de facto. Καλό είναι να μεγαλώνεις μέσα από τη σχέση σου και υποτίθεται στα ζευγάρια και στον γάμο μεγαλώνεις παράλληλα. Κάποιοι δεν μεγαλώνουν παράλληλα, οπότε καλό είναι να απομακρύνονται γιατί είναι πιο υγιές το περιβάλλον για τα παιδιά, από το "με το ζόρι" να κάτσεις σε έναν γάμο».Όσο για τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη και τα 20 χρόνια κοινής πορείας τους, εξήγησε ότι η επιτυχία του γάμου και του δεσμού τους βασίζεται στην κοινή γραμμή που έχουν και τη σύμπλευση τους.«Με τον Βασίλη είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι και 20 χρόνια μαζί. Δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ το στεφάνι. Ο γάμος μου ήταν σαν να κλεφτήκαμε σε ένα νησί με 15 άτομα και ήμασταν οι δύο μας και οι γονείς του. Ήταν τόσο ρομαντικό, γιατί ενώ δεν είμαι τόσο πολύ με το στεφάνι, πιστεύω ότι την ώρα του μυστηρίου, καλό είναι στην εκκλησία να είναι άνθρωποι, που σέβονται αυτή τη διαδικασία, γιατί σου δίνει μια ευχή κάποιος - πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Ο άντρας μου είναι καταπληκτικός. Είμαστε 20 χρόνια μαζί και μας έχει κάτσει και 20 χρόνια το πηγαίνουμε παράλληλα. Δεν έχει πατήσει ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχουμε απομακρυνθεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μας έχει συμβεί. Οπότε, επειδή πιστεύω ότι τα καλά πρέπει να τα λέμε, τα λέω» ανέφερε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.