Οι δικηγόροι του Τζάστιν Μπαλντόνι ζητούν να μην παρουσιαστούν στη δίκη τα σχόλια του ηθοποιού για το βάρος της Μπλέικ Λάιβλι
Η ηθοποιός ανέφερε στην αρχική αγωγή της ότι ο συμπρωταγωνιστής της της ζητούσε να χάσει κιλά, φτάνοντας στο σημείο να απευθύνεται στον γυμναστή της
Αίτημα να μην παρουσιαστούν στο δικαστήριο τα σχόλια που φέρεται πως έκανε ο Τζάστιν Μπαλντόνι για το βάρος της Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσαν οι δικηγόροι της εταιρείας παραγωγής Wayfarer Studios του ηθοπιού και σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τους ενόρκους και δεν σχετίζονται με τον πυρήνα της υπόθεσης.
Όπως αναφέρουν, μετά την απόφαση του δικαστή να απορρίψει 10 από τις 13 κατηγορίες της Λάιβλι –μεταξύ των οποίων και εκείνη της σεξουαλικής παρενόχλησης– η υπόθεση έχει περιοριστεί σημαντικά, καθιστώντας τέτοιου είδους σχόλια «άσχετα» με τα εναπομείναντα ζητήματα.
Από την πλευρά της, η νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι επισήμανε ότι οι φερόμενες δηλώσεις είναι κρίσιμες, καθώς παρέχουν «αναγκαίο πλαίσιο» για τη συμπεριφορά που καταγγέλλει η ηθοποιός, ενισχύοντας τον ισχυρισμό περί στοχευμένης δυσφήμισης.
Η Λάιβλι ανέφερε στην αρχική της αγωγή ότι ο Μπαλντόνι «την επέκρινε για το σώμα και το βάρος της» στα παρασκήνια, ζητώντας της να χάσει κιλά, φτάνοντας στο σημείο να απευθύνεται στον γυμναστή της, παρακάμπτοντάς την.
Οι δικηγόροι του Μπαλντόνι υποστήριξαν ότι επικοινώνησε με τον γυμναστή της προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να τη σηκώσει για μια σκηνή, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με τη μέση του, ενώ ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο σύζυγος της Λάιβλι, Ράιαν Ρέινολντς τον επέπληξε για υποτιθέμενο «fat-shaming» εις βάρος της, όταν συναντήθηκαν με το ζευγάρι στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη, στις 25 Απριλίου 2023.
Η υπόθεση, που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο, αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη τον Μάιο, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε πλήρη αντιπαράθεση για τα γεγονότα και την ερμηνεία τους.
