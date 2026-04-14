Valerie Lee: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η «μικρή» από την ταινία ο Μάγος του Οζ
Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει ως παιδί στην κλασική ταινία του 1939

Σε ηλικία 94 ετών πέθανε η ηθοποιός Valerie Lee, γνωστή και ως η «μικρή» από την ταινία του 1939 «Ο μάγος του οζ».

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 12 Απριλίου στην Καλιφόρνια. 

Ποια ήταν η Valerie Lee

Η Valerie Lee γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου του 1931 και ήταν ένα από τα περίπου δώδεκα παιδιά που επιλέχθηκαν, κυρίως από τη σχολή χορού Bud Murray Dance School, για να υποδυθούν κατοίκους της Munchkinland στην εμβληματική ταινία του 1939.

Στην πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση, συμμετείχε στη σκηνή, όπου οι Munchkins συνοδεύουν την Dorothy, την οποία υποδύθηκε η Judy Garland, έξω από τη Munchkinland, φορώντας κοστούμι και χορεύοντας μαζί με τους υπόλοιπους μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες.

Μετά την ταινία, εμφανίστηκε σε σειρά από κωμικά shorts του «Our Gang», ενώ αργότερα απομακρύνθηκε από τον χώρο του θεάματος, σπουδάζοντας στο L.A. City College. Εργάστηκε για περισσότερα από 25 χρόνια στη βιβλιοθήκη του Cal State Northridge.

Η Lee ήταν παντρεμένη με τον Robert Haynes από το 1949 έως τον θάνατό του το 2002 και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, ενώ αφήνει πίσω της εγγόνια και δισέγγονα.
