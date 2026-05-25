Συνελήφθη οδηγός στη Ναύπακτο για μέθη, προσπάθησε να καταπιεί κοκαΐνη κατά τον αστυνομικό έλεγχο
Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε σε έλεγχο της Τροχαίας Ναυπακτίας – Φέρεται να απώθησε αστυνομικούς όταν προσπάθησαν να τον συλλάβουν
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα στη Ναύπακτο αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, μετά από έλεγχο αλκοολομέτρησης που έδειξε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε στον έλεγχο για μέθη, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μικροποσότητα κοκαΐνης, την οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να καταπιεί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας ακινητοποιήθηκε για έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας Ναυπακτίας. Κατά την αλκοολομέτρηση που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του μια συσκευασία με 0,6 γραμμάρια κοκαΐνης.
Όπως αναφέρεται, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να καταπιεί τη συσκευασία με την κοκαΐνη, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να απωθούσε τους αστυνομικούς με τα χέρια του.
Η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.
Πηγή: pelop
