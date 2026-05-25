Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.
Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από τη χαλαζόπτωση στον Τύρναβο, σε απόγνωση οι αγρότες, δείτε βίντεο
Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από τη χαλαζόπτωση στον Τύρναβο, σε απόγνωση οι αγρότες, δείτε βίντεο
Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς
Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι σε μέγεθος ρεβιθιού που έπεσε χθες (24/5) στην περιοχή του Τυρνάβου.
Το χαλάζι χτύπησε την ίδια περιοχή δύο φορές μέσα σε μία ημέρα: μία το μεσημέρι και μία το απόγευμα, με μεγάλη ένταση.
Οι αγρότες της περιοχής λένε πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, την ώρα που έχουν ήδη κάνει όλα τα έξοδα λίγο πριν από τη συγκομιδή.
Το φαινόμενο έπληξε νεκταρίνια και ροδάκινα που επρόκειτο να συγκομιστούν τις επόμενες ημέρες. Πολλά φρούτα είναι χτυπημένα πάνω στα δέντρα, ενώ άλλα έχουν σχηματίσει στρώμα κάτω από αυτά, γεγονός που δείχνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Επίσης, χτυπήθηκαν αμπέλια τόσο στον καρπό, που μόλις είχε βγει, όσο και στα φύλλα και τον κορμό.
Τέλος, η κακοκαιρία έπληξε και τα αχλάδια της ποικιλίας «Κρυστάλλια».
Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς πέρυσι έχασαν παραγωγές λόγω παγετού και φέτος το χαλάζι κατέστρεψε τις καλλιέργειές τους λίγο πριν από τη συγκομιδή. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς, ώστε οι αγρότες να αποζημιωθούν.
Πάντως, οι απότομες αλλαγές του καιρού ανησυχούν τους αγρότες, οι οποίοι πιστεύουν ότι, αν ο καιρός διατηρήσει αυτό το μοτίβο, ενδεχομένως να σημειωθούν και άλλες καταστροφές έως τη συγκομιδή.
Το χαλάζι χτύπησε την ίδια περιοχή δύο φορές μέσα σε μία ημέρα: μία το μεσημέρι και μία το απόγευμα, με μεγάλη ένταση.
Οι αγρότες της περιοχής λένε πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, την ώρα που έχουν ήδη κάνει όλα τα έξοδα λίγο πριν από τη συγκομιδή.
Το φαινόμενο έπληξε νεκταρίνια και ροδάκινα που επρόκειτο να συγκομιστούν τις επόμενες ημέρες. Πολλά φρούτα είναι χτυπημένα πάνω στα δέντρα, ενώ άλλα έχουν σχηματίσει στρώμα κάτω από αυτά, γεγονός που δείχνει τη σφοδρότητα του φαινομένου. Επίσης, χτυπήθηκαν αμπέλια τόσο στον καρπό, που μόλις είχε βγει, όσο και στα φύλλα και τον κορμό.
Τέλος, η κακοκαιρία έπληξε και τα αχλάδια της ποικιλίας «Κρυστάλλια».
Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς πέρυσι έχασαν παραγωγές λόγω παγετού και φέτος το χαλάζι κατέστρεψε τις καλλιέργειές τους λίγο πριν από τη συγκομιδή. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς, ώστε οι αγρότες να αποζημιωθούν.
Πάντως, οι απότομες αλλαγές του καιρού ανησυχούν τους αγρότες, οι οποίοι πιστεύουν ότι, αν ο καιρός διατηρήσει αυτό το μοτίβο, ενδεχομένως να σημειωθούν και άλλες καταστροφές έως τη συγκομιδή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα