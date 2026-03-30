«Εγώ δεν μπορούσα να δω τον μεγάλο έρωτα του αιώνα με τον Τόλη Βοσκόπουλο», είπε η προσωπική φωτογράφος της Μαρινέλλας





Όταν ρωτήθηκε αν ήταν αυτό που ήθελε η Μαρινέλλα, απάντησε: «Και ποιος δεν θέλει το "μπλα μπλα", άμα είναι έξυπνο, ωραίο και σε ψήνει ότι είσαι η θεά των θεών; Εδώ έπεισε εμένα ο Βοσκόπουλος. Μου έλεγε διάφορα μια μέρα και είχα χαζέψει. Είχε τον τρόπο του με τη Μαρινέλλα. Δεν μιλάμε για κολακείες αλλά για φλερτ».



Ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Μαρινέλλα είχαν παντρευτεί κρυφά το 1975, όμως χώρισαν έξι χρόνια αργότερα, το 1981.



Για τη σχέση του Τόλη Βοσκόπουλου και της Μαρινέλλας μίλησε η προσωπική φωτογράφος της τραγουδίστριας, Αλίντα Μαυρογένη, επισημαίνοντας πως δεν μπορούσε να δει ανάμεσά τους τον μεγάλο έρωτα του αιώνα για τον οποίο μιλούσαν όλοι.Η Αλίντα Μαυρογένη έδωσε συνέντευξη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», με αφορμή τον θάνατο της Μαρινέλλας σε ηλικία 87 ετών, και εξήγησε πως δεν έζησε τη σχέση της ερμηνεύτριας με τον Στέλιο Καζαντζίδη, ωστόσο για τον γάμο της με τον Τόλη Βοσκόπουλο ανέφερε πως ο τραγουδιστής είχε τον τρόπο του μαζί της, ενώ μπορούσε να γοητεύσει οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο συζητούσε.Η προσωπική φωτογράφος της Μαρινέλλας είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ έζησα την εποχή με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Υποθέτω πως ήταν μία ωραία στιγμή όταν βρήκε έναν άνθρωπο που την αγαπούσε. Εγώ δεν μπορούσα να δω τον μεγάλο έρωτα του αιώνα, αλλά πάντως είχαν μια επαφή. Ο Τόλης ήταν πολύ γοητευτικός άντρας σαν "μπλα μπλα". Σε έπειθε ότι έπρεπε να είσαι μαζί του γιατί είσαι τέλειο πλάσμα, ο Θεός κτλ. Ε, κάποια στιγμή, η Μαρινέλλα είχε και το παιδί τότε…».