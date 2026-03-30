Η Θάλεια Ματίκα συγκινήθηκε επί σκηνής για τον θάνατο της Μαρινέλλας, η αφιέρωση που της έκανε
Η ηθοποιός στο τέλος της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών
Συγκινημένη επί σκηνής παρουσιάστηκε η Θάλεια Ματίκα για τον θάνατο της Μαρινέλλας, κάνοντάς της μία αφιέρωση.
Η ηθοποιός η οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», την Κυριακή 29 Μαρτίου, μόλις ολοκληρώθηκε το έργο, πήρε τον λόγο και δήλωσε πως αφιέρωσε την παράσταση αυτή στη σπουδαία ερμηνεύτρια, που έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου.
Η Θάλεια Ματίκα είπε χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε από τον λογαριασμό του θεάτρου στο Instagram: «Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Μαρινέλλα. Συγγνώμη συγκινούμαι. Ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση στο "Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες" στην ΕΡΤ1, του Κώστα του Κουτσομήτη… Το λιγότερο».
Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Η αποψινή παράσταση είναι αφιερωμένη στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα. Ένα τελευταίο, θερμό χειροκρότημα για έναν σπουδαίο θρύλο. Το αποτύπωμα της θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη και στις καρδιές μας».
Η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, μετά από μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
