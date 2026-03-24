Τζένιφερ Άνιστον για τη Ρις Γουίδερσπουν: Είναι η «καρδιά» μου εδώ και τριάντα χρόνια
Η σταρ του Χόλιγουντ ευχήθηκε με μία ανάρτηση στην ηθοποιό και καλή της φίλη για τα 50ά της γενέθλια

Τα 50ά της γενέθλια γιόρτασε πριν από λίγες μέρες η Ρις Γουίδερσπουν και η Τζένιφερ Άνιστον τίμησε την καλή της φίλη με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε κοινά στιγμιότυπά τους και υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή της. Η Άνιστον αποκάλεσε τη Γουίδερσπουν «αδερφή» και «συνοδοιπόρο» και τόνισε πως εδώ και τριάντα χρόνια είναι η «καρδιά» της.

Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στη Ρις Γουίδερσπουν, η Τζένιφερ Άνιστον έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι 50 και παραμένει το αγαπημένο μου μικρό ''πυροτέχνημα''. Η αδερφή μου, η συνοδοιπόρος μου και η καρδιά μου εδώ και 30 χρόνια. Τι; Ξέρετε τι να κάνετε. Ελάτε μαζί μου να ευχηθούμε σε αυτή την ξεχωριστή γυναίκα γενέθλια που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Σε αγαπώ, γλυκιά μου».

