Τζένιφερ Άνιστον για τη Ρις Γουίδερσπουν: Είναι η «καρδιά» μου εδώ και τριάντα χρόνια
Η σταρ του Χόλιγουντ ευχήθηκε με μία ανάρτηση στην ηθοποιό και καλή της φίλη για τα 50ά της γενέθλια
Τα 50ά της γενέθλια γιόρτασε πριν από λίγες μέρες η Ρις Γουίδερσπουν και η Τζένιφερ Άνιστον τίμησε την καλή της φίλη με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε κοινά στιγμιότυπά τους και υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή της. Η Άνιστον αποκάλεσε τη Γουίδερσπουν «αδερφή» και «συνοδοιπόρο» και τόνισε πως εδώ και τριάντα χρόνια είναι η «καρδιά» της.
Στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στη Ρις Γουίδερσπουν, η Τζένιφερ Άνιστον έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι 50 και παραμένει το αγαπημένο μου μικρό ''πυροτέχνημα''. Η αδερφή μου, η συνοδοιπόρος μου και η καρδιά μου εδώ και 30 χρόνια. Τι; Ξέρετε τι να κάνετε. Ελάτε μαζί μου να ευχηθούμε σε αυτή την ξεχωριστή γυναίκα γενέθλια που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Σε αγαπώ, γλυκιά μου».
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα