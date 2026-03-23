Τζέσικα Μπίελ για το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Τον στηρίζει, αλλά δεν είναι χαρούμενη, λέει πηγή
Τζέσικα Μπίελ για το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Τον στηρίζει, αλλά δεν είναι χαρούμενη, λέει πηγή
Η ηθοποιός θα προτιμούσε να αφήσει το περιστατικό πίσω της και το μόνο που θέλει είναι να προχωρήσει μπροστά
Απογοητευμένη είναι η Τζέσικα Μπίελ μετά τη δημοσιοποίηση από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με πηγή από το περιβάλλον της να αναφέρει πως μπορεί να μην είναι χαρούμενη, όμως συνεχίζει να τον στηρίζει.
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου, από κάμερα σώματος αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομίας της κομητείας Σάφολκ, και σύμφωνα με το People, πρόσωπο που είναι πολύ κοντά στην ηθοποιό ανέφερε πως «δεν είναι χαρούμενη για την ανανεωμένη προσοχή» που έχει προκληθεί γύρω από την υπόθεση.
«Υπάρχει λόγος που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση του υλικού», σημείωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι η 44χρονη θεωρεί το περιστατικό «αγχωτικό και θα προτιμούσε να το αφήσει πίσω της». Όπως επισημάνθηκε, «προφανώς δεν τον παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο».
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μπίελ εξακολουθεί να είναι δυσαρεστημένη, ιδιαίτερα για τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο, ωστόσο παραμένει υποστηρικτική απέναντι στον σύζυγό της. «Υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα και επικεντρώνεται στο να προχωρήσει μπροστά», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός είναι πιο ευτυχισμένη όταν επικεντρώνεται στην οικογενειακή της ζωή και στην εργασία της.
«Στηρίζει τον Τζάστιν, αλλά δεν φοβάται να εκφράσει όταν απογοητεύεται από ορισμένες αποφάσεις. Αυτή ήταν μία από αυτές τις στιγμές», συμπλήρωσε.
Ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024 και αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο παραβάσεις, που αφορούσαν παραβίαση σήματος «στοπ» και μη τήρηση λωρίδας κυκλοφορίας.
Ο δικηγόρος του, Έντουαρντ Μπερκ Τζούνιορ, έχει υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής «δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ» κατά τη σύλληψή του. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τίμπερλεϊκ κατέληξε σε συμφωνία με τις αρχές, αποδεχόμενος να δηλώσει ένοχος για ελαφρύτερη κατηγορία.
Η δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου, από κάμερα σώματος αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομίας της κομητείας Σάφολκ, και σύμφωνα με το People, πρόσωπο που είναι πολύ κοντά στην ηθοποιό ανέφερε πως «δεν είναι χαρούμενη για την ανανεωμένη προσοχή» που έχει προκληθεί γύρω από την υπόθεση.
«Υπάρχει λόγος που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση του υλικού», σημείωσε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι η 44χρονη θεωρεί το περιστατικό «αγχωτικό και θα προτιμούσε να το αφήσει πίσω της». Όπως επισημάνθηκε, «προφανώς δεν τον παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο».
Jessica Biel 'Not Happy' About Justin Timberlake's DWI Arrest Video, but Remains 'Supportive' of the Singer (Exclusive Source) https://t.co/Qc7vo3iXY5— People (@people) March 23, 2026
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μπίελ εξακολουθεί να είναι δυσαρεστημένη, ιδιαίτερα για τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο, ωστόσο παραμένει υποστηρικτική απέναντι στον σύζυγό της. «Υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα και επικεντρώνεται στο να προχωρήσει μπροστά», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός είναι πιο ευτυχισμένη όταν επικεντρώνεται στην οικογενειακή της ζωή και στην εργασία της.
«Στηρίζει τον Τζάστιν, αλλά δεν φοβάται να εκφράσει όταν απογοητεύεται από ορισμένες αποφάσεις. Αυτή ήταν μία από αυτές τις στιγμές», συμπλήρωσε.
Ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024 και αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο παραβάσεις, που αφορούσαν παραβίαση σήματος «στοπ» και μη τήρηση λωρίδας κυκλοφορίας.
Ο δικηγόρος του, Έντουαρντ Μπερκ Τζούνιορ, έχει υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής «δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ» κατά τη σύλληψή του. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τίμπερλεϊκ κατέληξε σε συμφωνία με τις αρχές, αποδεχόμενος να δηλώσει ένοχος για ελαφρύτερη κατηγορία.
Δείτε το βίντεο από τη σύλληψή του
🚨 BREAKING: Newly-released police body cam from Justin Timberlake's DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. pic.twitter.com/HrEWCjZAKj— TMZ (@TMZ) March 21, 2026
