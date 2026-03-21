Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Είμαι λίγο νευρικός, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά, έλεγε στους αστυνομικούς - Ο τραγουδιστής είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αποτρέψει την προβολή του βίντεο

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Νέα Υόρκη, μετά από απόφαση δικαστηρίου που ενέκρινε την προβολή του υλικού.

Το οπτικό υλικό από την κάμερα σώματος των αστυνομικών δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 20 Μαρτίου, παρά την αρχική προσπάθεια του τραγουδιστή να αποτρέψει την κυκλοφορία του. Ο καλλιτέχνης είχε εξασφαλίσει προσωρινή αναστολή δημοσιοποίησης, ωστόσο στη συνέχεια συμφώνησε ότι το υλικό «δεν συνιστά αδικαιολόγητη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Στο βίντεο, οι αστυνομικοί φαίνονται να τον σταματούν καθώς κινούνταν εκτός λωρίδας. Όταν ερωτάται για την κατάστασή του, εκείνος απαντά: «Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία. Δύσκολο να το εξηγήσω. Μια παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ». Σε επόμενο σημείο, του ζητείται να υποβληθεί σε επί τόπου έλεγχο νηφαλιότητας. Κατά τη διάρκειά του, φαίνεται να δηλώνει: «Είμαι λίγο νευρικός» και «η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», ενώ φαίνεται να δυσκολεύεται να εκτελέσει τις οδηγίες των αστυνομικών, όπως να περπατήσει σε ευθεία γραμμή.

Η σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2024. Αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο παραβάσεις: παραβίαση πινακίδας «stop» και μη διατήρηση πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας.  Σύμφωνα με την αναφορά του αστυνομικού, τα μάτια του ήταν «κατακόκκινα» και «θολά», ενώ η επίδοσή του στα τεστ που του έκαναν κρίθηκε ανεπαρκής. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει ένα μαρτίνι και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Τρεις μήνες αργότερα, παραδέχτηκε την ενοχή του για ελαφρύτερη κατηγορία και του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων, καθώς και υποχρέωση παροχής 25 έως 40 ωρών κοινωνικής εργασίας. Αρχικά είχε κατηγορηθεί για πλημμέλημα οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο τελικά δήλωσε ένοχος για «οδήγηση με μειωμένη ικανότητα».
