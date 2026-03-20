Άννα Τσουκαλά για την απόκτηση του γιου της στα 51 της: Η εξωσωματική είναι ένα δύσκολο κομμάτι που έχει πόνο
Στην πρώτη εξωσωματική απέτυχα, ήμουν χάλια, μοιράστηκε η ηθοποιός
Τη διαδρομή της μέχρι τη μητρότητα περιέγραψε η Άννα Τσουκαλά. Η ηθοποιός έγινε μητέρα στα 51 της χρόνια, με την ίδια να τονίζει πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία της εξωσωματικής. Όπως είπε, συνοδεύεται από ενέσεις και φάρμακα, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη. Η ίδια μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια, βίωσε μία πολύ άσχημη ψυχολογικά περίοδο.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Άννα Τσουκαλά εκμυστηρεύτηκε: «Η εξωσωματική είναι ένα τεράστιο κομμάτι και δύσκολο. Έχει πόνο, έχει ενέσεις, έχει φάρμακα, ορμόνες, θέλει και υποστήριξη, ψυχική ηρεμία. Εγώ δεν τα είχα αυτά. Στην πρώτη εξωσωματική απέτυχα, ήμουν χάλια. Κάθε φορά που θα κάνεις μια εξωσωματική και θα είσαι χάλια ψυχολογικά, παιδί δεν θα πιάσεις. Το 2024 είπαμε να ξαναπροσπαθήσουμε με άλλη διάθεση πια, γιατί είχαν στενέψει και τα περιθώρια».
Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε και για τη βάπτιση του γιου της, η οποία συνδέθηκε με ένα τάμα που είχε κάνει μαζί με τον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το τάμα μας ήταν να τον πάμε στον Άγιο Διονύσιο στη Ζάκυνθο και τον βαπτίσαμε στον Ταξιάρχη, σε αυτό το χωριουδάκι. Ήταν συγκινητικό, όταν ακούστηκε το όνομα Αντρέας, που ήταν του μπαμπά μου και έχω να τον δω 33 χρόνια, εγώ προσωπικά έβαλα τα κλάματα».Ο πατέρας μου έφυγε ξαφνικά. Έφυγε όταν ήταν 42 χρονών, εγώ είμαι μεγαλύτερη τώρα. Ο άντρας μου δεν είχε κανένα κόμπλεξ να δώσουμε το όνομα του μπαμπά μου στον γιο μας, μου είπε να δώσουμε ακόμα και το επίθετο για να τον τιμήσουμε».
Τέλος, η Άννα Τσουκαλά έκανε μία αναφορά στην κατάθλιψη, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη, σημειώνοντας πως διήρκησε περίπου δέκα χρόνια. «Σε εμένα η κατάθλιψη κράτησε γύρω στα 10 χρόνια. Υπήρχαν διαστήματα που ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Σε άθλια κατάσταση. Αλλά, όχι μόνο το ξεπέρασα, απέκτησα και οικογένεια», εξομολογήθηκε.
