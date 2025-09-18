Άννα Τσουκαλά: Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε
Άννα Τσουκαλά: Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί τον Αύγουστο, σε ηλικία 50 ετών
Το πρώτο της παιδί κρατάει πλέον στην αγκαλιά της η Άννα Τσουκαλά, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά σε ηλικία 50 ετών, ζώντας μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της. Μαζί με τον σύζυγό της, Γκρέγκορι Ποστ, δηλώνουν συγκινημένοι και γεμάτοι χαρά, ενώ όπως αποκάλυψαν, η απόκτηση ενός παιδιού ήταν όνειρο ζωής.
«Προσευχόμασταν για ένα παιδί, αν δεν κάναμε θα υιοθετούσαμε», είπε το ζευγάρι στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Άννα Τσουκαλά να περιγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που αντίκρισε για πρώτη φορά τον γιο της: «Έκλαιγα όταν το πήρα στην αγκαλιά μου». Η ίδια αποκάλυψε ότι το μωρό θα πάρει το όνομα του πατέρα της: «Πάντα είχα όνειρο και έλεγα "Παναγία μου αν μου δώσεις γιο, το πρώτο όνομα θα είναι του πατέρα μου"».
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι η διαδρομή μέχρι τη μητρότητα δεν ήταν εύκολη: «Από τα 15 μου είπαν να επισπεύσω και να κρατήσω τα ωάριά μου. Ακράδαντα πιστεύω στον τριαδικό Θεό». Όπως έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν, πέρασε δύσκολες στιγμές μέχρι να καταφέρει να μείνει έγκυος και να βιώσει το όνειρό της.
Όσο για τη σχέση της με τον σύζυγό της, η Άννα Τσουκαλά τόνισε πως τους ένωσε η μουσική: «Ερωτευτήκαμε μέσω της μουσικής. Αυτό ήταν που μας συνέδεσε». Από την πλευρά του, ο Γκρέγκορι Ποστ μίλησε για τη διαφορά ηλικίας τους: «Δεν το κατάλαβα γιατί είχε πιο πολύ ενέργεια από εμένα».
Το ζευγάρι, που κρατά πλέον στα χέρια του τον μονάκριβο γιο του, αποκάλυψε πως θα ήθελε πολύ να αποκτήσει ακόμη ένα παιδάκι, ώστε το μωρό τους να μεγαλώσει με αδερφάκι.
