Τσακ Νόρις: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο ηθοποιός, άγνωστη η κατάσταση της υγείας του
Πηγές αναφέρουν ότι η ψυχολογία του 86χρονου σταρ του Χόλιγουντ είναι καλή
Σε νοσοκομείο της Χαβάης μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Τσακ Νόρις εξαιτίας έκτακτου περιστατικού. Την είδηση έκανε γνωστή το TMZ.
Πηγές με γνώση της κατάστασης, ανέφεραν πως το επείγον περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες 24 ώρες. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς συνέβη. Παρόλα αυτά, όπως διευκρινίζει το TMZ, ο σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση.
Ο ηθοποιός γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του πριν από μερικές μέρες, δημοσιεύοντας μάλιστα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να γυμνάζεται υπό την επίβλεψη του προπονητή του.
Φωτογραφία: Shutterstock
🚨 EXCLUSIVE: Chuck Norris has been hospitalized after a medical emergency in Hawaii.— TMZ (@TMZ) March 19, 2026
