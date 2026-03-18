Όσκαρ 2026: Μειώθηκαν στα 17,9 εκατ. οι τηλεθεατές, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2022
Η τηλεθέαση της 98ης απονομής των Όσκαρ υποχώρησε φέτος σε 17,86 εκατομμύρια τηλεθεατές, σημειώνοντας τη χαμηλότερη προσέλευση κοινού από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen.

Η τελετή των Όσκαρ, που μεταδόθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου από το ABC και το Hulu, κατέγραψε πτώση περίπου 9% σε σχέση με πέρσι, όταν η τηλεθέαση είχε ανέλθει στα 19,69 εκατομμύρια.

Το ποσοστό στους ενήλικες 18-49 ετών ήταν 3,92, δηλαδή περίπου 5,34 εκατομμύρια άτομα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, σημειώνοντας μείωση 14% συγκριτικά με πέρσι. Παρά την πτώση, η βραδιά διατήρησε τη θέση της ως η πιο προβεβλημένη prime-time τηλεοπτική μετάδοση ψυχαγωγίας της σεζόν. Επιπλέον, η δραστηριότητα στα social media αυξήθηκε κατά 42%, με περισσότερες από 181 εκατομμύρια εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της τελετής, σύμφωνα με τα Social Content Ratings του Talkwalker.

Στη βραδιά κυριάρχησαν οι ταινίες «One Battle After Another» και «Sinners», με την πρώτη να κερδίζει έξι Όσκαρ, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, και τη δεύτερη να παίρνει τέσσερα, μεταξύ των οποίων βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο για τον Ράιαν Κούγκλερ. Τη βραδιά παρουσίασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Κόναν Ο’Μπράιεν.

Η μετάδοση ακολούθησε την πτωτική τάση και άλλων μεγάλων φετινών τελετών, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα Grammy, αν και με λίγο μεγαλύτερη πτώση. Τεχνικά προβλήματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ κάποιες ομιλίες κόπηκαν πρόωρα. Παρά τις δυσκολίες, ξεχώρισαν οι συγκινητικές ομιλίες των νικητών, η μουσική από τις υποψήφιες ταινίες και οι χιουμοριστικές εισαγωγές και το κλείσιμο της βραδιάς από τον Ο’Μπράιεν.

Η μετάδοση της τελετής ήρθε αντιμέτωπη με μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς διεξαγόταν ο ημιτελικός του World Baseball Classic μεταξύ ΗΠΑ και Δομινικανής Δημοκρατίας, με τηλεθέαση 7,37 εκατομμύρια, η μεγαλύτερη για τον θεσμό στις ΗΠΑ.

Σχετικά Άρθρα

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

