Η Ακαδημία εξήγησε γιατί έγιναν παραλείψεις στο αφιέρωμα στα Όσκαρ: «Αυτό ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των βραβείων»
GALA
Όσκαρ Όσκαρ 2026 Έρικ Ντέιν Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ Μπριζίτ Μπαρντό

7 ΣΧΟΛΙΑ
Στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την απουσία ονομάτων του Έρικ Ντέιν, του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και της Μπριζίτ Μπαρντό από το αφιέρωμα «In Memoriam» στα φετινά Όσκαρ απάντησε η Ακαδημία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Ακαδημία αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των θεατών για το γεγονός πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν συμπεριλήφθηκαν και πηγή από το περιβάλλον της Ακαδημίας ανέφερε ότι κάθε χρόνο κατατίθενται εκατοντάδες αιτήματα για την ένταξη εκλιπόντων καλλιτεχνών στο συγκεκριμένο τμήμα της τελετής. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη διαφόρων κλάδων της οργάνωσης. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποφασίζει ποια ονόματα θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο της τελετής.

Ο executive producer των βραβείων δήλωσε χαρακτηριστικά στο Variety: «Είναι απόφαση της Ακαδημίας για το ποιοι τελικά εμφανίζονται στην κάμερα, αλλά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχουν να κάνουν. Πάντα είναι δύσκολο όταν κατά κάποιον τρόπο δέχονται επικρίσεις γι’ αυτό. Ναι, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκτός. Δυστυχώς, χάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και, ειδικά, χάνουμε θρυλικές προσωπικότητες κάθε χρόνο, οπότε είναι ίσως η πιο δύσκολη ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Πιστεύω ότι αυτό που έκαναν χθες το βράδυ ίσως ήταν το καλύτερο In Memoriam στην ιστορία των Όσκαρ».



Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, αν και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προσώπων μπορεί να παρουσιαστεί στο τηλεοπτικό κομμάτι, όλα τα ονόματα που υποβάλλονται περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα των Academy Awards και παραμένουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι θεατές που παρακολούθησαν την απονομή, εξέφρασαν τη διαφωνία και την απορία τους για την παράλειψη στο X, με σχόλια όπως: «Γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν οι Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο In Memoriam;» ή «Η απουσία της Μπριζίτ Μπαρντό είναι πραγματικά σοκαριστική». Ορισμένοι χαρακτήρισαν την παράλειψη «ντροπιαστική».

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης