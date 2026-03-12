Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Είναι ισοπεδωτικός, δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια και η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο
Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Είναι ισοπεδωτικός, δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια και η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο
Η γνωριμία μας ήταν να συμβεί, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τον Λευτέρη Σουλτάτο μίλησε η Βάσω Λασκαράκη, επισημαίνοντας πως είναι ισοπεδωτικός ως χαρακτήρας και δεν μπορεί να τον περιγράψει εύκολα με λόγια. Όπως ανέφερε, η ζωή στο πλευρό του «είναι το κάτι άλλο».
Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day» εξήγησε πως η γνωριμία τους ήταν πολύ παράξενη, αλλά θεωρούν πως «ήταν να συμβεί». Παράλληλα, μίλησε για το άγχος και τις φοβίες στη ζωή της, που έχουν περάσει και στην κόρη της.
Για τη ζωή της με τον σεφ, η Βάσω Λασκαράκη δήλωσε: «Ο Λευτέρης είναι πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, ένας χαρακτήρας ισοπεδωτικός. Νομίζω δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Νομίζω η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο. Είναι απρόβλεπτη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να σου δώσει. Η γνωριμία μας ήταν λίγο παράξενη. Γιατί συναντηθήκαμε μία φορά, γνωριστήκαμε και μετά κάναμε ενάμιση χρόνο να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον από κοντά, οπότε αυτό ήταν λίγο παράξενο. Το ότι είχες γνωρίσει έναν άνθρωπο μία στιγμή, ένα λεπτό, και μετά έκανες να τον ξαναδείς ενάμιση χρόνο απλά τυχαία. Δεν υπήρχε σπίθα σε αυτό το ένα λεπτό, απλά ήταν μια κοινωνική γνωριμία. Και είναι απ’ αυτά που λες "Άντε καλέ τώρα. Τι άκυρο είναι αυτό; Από πού κι ως πού;". Και να που η ζωή τα φέρνει έτσι και καμιά φορά και εμείς που το συζητάμε λες "άκου να δεις τώρα τι μας έτυχε". Καμία φορά λέμε ότι ήταν να συμβεί».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον τρόπο που διαχειρίζεται το άγχος της, επισήμανε σε άλλο σημείο: «Αν πήγαινα 20 χρόνια πριν, θα έλεγα στον εαυτό μου "πήγαινε και μην φοβάσαι, θα γίνουν τα πράγματα". Με τον φόβο και το άγχος δεν κερδίζεις κάτι. Έχω περάσει περιόδους άγχους και στρες. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά αγχώδης. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να πω ότι είμαι ήσυχη. Το παλεύω, το δουλεύω, πολλές φορές υπεραναλύω κάποια πράγματα και προσπαθώ να μην το κάνω. Το κάνω και στις προσωπικές σχέσεις και στις δουλειές, αλλά είναι κάτι που το δουλεύω πολύ και με βοηθάει πάρα πολύ αυτό το να συζητάω. Δηλαδή όταν συζητάω και κάνοντας μία θεραπεία γιατί θέλω να λύσω κάποια πράγματα, ή συζητώντας με τον άντρα μου που είναι πιο ορθολογιστής σε κάποια πράγματα. Το συζητάω με δικούς μου ανθρώπους και προσπαθώ να βρω ότι γιατί χρειάζεται τόσος άγχος και τόση υπερανάλυση αφού όλα τα πράγματα θα γίνουν. Κι αυτό λέω και στην κόρη μου, γιατί το έχει κληρονομήσει το άγχος της μαμάς. Και ξέρεις είναι αυτό ότι "Κι άμα δεν γίνει αυτό;", "Και άμα δεν καταφέρουμε εκείνο;", "Και άμα δεν πάει έτσι στο σχολείο;". Της λέω "εντάξει παιδί μου όλα θα γίνουν". Νομίζω ότι μέσα από τα παιδιά καμιά φορά δουλεύουμε πράγματα που θα θέλαμε και εμείς να έχουμε διαχειριστεί διαφορετικά. Όχι καπελώνοντάς τα, αλλάζοντάς τα λίγο απ’ το πλάι. Να λες ότι μπορώ τουλάχιστον να βοηθήσω το παιδί να κάνει αυτό που εγώ το πήγα λίγο πιο λάθος και να τη χαλαρώσω λίγο. Και αυτό μου δίνει έτσι ένα, ότι ξέρεις κάτι, κάπως καλύτερα τα καταφέρνω εκεί».
Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 12 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day» εξήγησε πως η γνωριμία τους ήταν πολύ παράξενη, αλλά θεωρούν πως «ήταν να συμβεί». Παράλληλα, μίλησε για το άγχος και τις φοβίες στη ζωή της, που έχουν περάσει και στην κόρη της.
Για τη ζωή της με τον σεφ, η Βάσω Λασκαράκη δήλωσε: «Ο Λευτέρης είναι πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, ένας χαρακτήρας ισοπεδωτικός. Νομίζω δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Νομίζω η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο. Είναι απρόβλεπτη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να σου δώσει. Η γνωριμία μας ήταν λίγο παράξενη. Γιατί συναντηθήκαμε μία φορά, γνωριστήκαμε και μετά κάναμε ενάμιση χρόνο να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον από κοντά, οπότε αυτό ήταν λίγο παράξενο. Το ότι είχες γνωρίσει έναν άνθρωπο μία στιγμή, ένα λεπτό, και μετά έκανες να τον ξαναδείς ενάμιση χρόνο απλά τυχαία. Δεν υπήρχε σπίθα σε αυτό το ένα λεπτό, απλά ήταν μια κοινωνική γνωριμία. Και είναι απ’ αυτά που λες "Άντε καλέ τώρα. Τι άκυρο είναι αυτό; Από πού κι ως πού;". Και να που η ζωή τα φέρνει έτσι και καμιά φορά και εμείς που το συζητάμε λες "άκου να δεις τώρα τι μας έτυχε". Καμία φορά λέμε ότι ήταν να συμβεί».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον τρόπο που διαχειρίζεται το άγχος της, επισήμανε σε άλλο σημείο: «Αν πήγαινα 20 χρόνια πριν, θα έλεγα στον εαυτό μου "πήγαινε και μην φοβάσαι, θα γίνουν τα πράγματα". Με τον φόβο και το άγχος δεν κερδίζεις κάτι. Έχω περάσει περιόδους άγχους και στρες. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά αγχώδης. Δηλαδή δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ να πω ότι είμαι ήσυχη. Το παλεύω, το δουλεύω, πολλές φορές υπεραναλύω κάποια πράγματα και προσπαθώ να μην το κάνω. Το κάνω και στις προσωπικές σχέσεις και στις δουλειές, αλλά είναι κάτι που το δουλεύω πολύ και με βοηθάει πάρα πολύ αυτό το να συζητάω. Δηλαδή όταν συζητάω και κάνοντας μία θεραπεία γιατί θέλω να λύσω κάποια πράγματα, ή συζητώντας με τον άντρα μου που είναι πιο ορθολογιστής σε κάποια πράγματα. Το συζητάω με δικούς μου ανθρώπους και προσπαθώ να βρω ότι γιατί χρειάζεται τόσος άγχος και τόση υπερανάλυση αφού όλα τα πράγματα θα γίνουν. Κι αυτό λέω και στην κόρη μου, γιατί το έχει κληρονομήσει το άγχος της μαμάς. Και ξέρεις είναι αυτό ότι "Κι άμα δεν γίνει αυτό;", "Και άμα δεν καταφέρουμε εκείνο;", "Και άμα δεν πάει έτσι στο σχολείο;". Της λέω "εντάξει παιδί μου όλα θα γίνουν". Νομίζω ότι μέσα από τα παιδιά καμιά φορά δουλεύουμε πράγματα που θα θέλαμε και εμείς να έχουμε διαχειριστεί διαφορετικά. Όχι καπελώνοντάς τα, αλλάζοντάς τα λίγο απ’ το πλάι. Να λες ότι μπορώ τουλάχιστον να βοηθήσω το παιδί να κάνει αυτό που εγώ το πήγα λίγο πιο λάθος και να τη χαλαρώσω λίγο. Και αυτό μου δίνει έτσι ένα, ότι ξέρεις κάτι, κάπως καλύτερα τα καταφέρνω εκεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα