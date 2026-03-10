Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη λόγω δουλειάς, αλλά έχουμε βρει τον τρόπο μας
Η πρώτη φορά που τον είδα ήταν σε έναν φούρνο στην Κρήτη, ανέφερε η ηθοποιός
Στην απόσταση που συχνά τη χωρίζει με τον Λευτέρη Σουλτάτο λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του στην Κρήτη, αναφέρθηκε η Βάσω Λασκαράκη.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, αλλά και για την καθημερινότητά τους με τα συνεχή ταξίδια που κάνει εκείνος μεταξύ Αθήνας και Κρήτης λόγω δουλειάς.
Πιο συγκεκριμένα, η Βάσω Λασκαράκη εξήγησε ότι έχουν βρει με τον Λευτέρη Σουλτάτο τον τρόπο να κρατάνε ισορροπίες στη σχέση τους: «Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη, γιατί δουλεύει. Είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα. Θα φύγει τη Δευτέρα, θα έρθει την Πέμπτη. Μπορεί να ξαναφύγει Κυριακή. Δεν είναι πάντα ωραία, αλλά εμείς έχουμε βρει τον τρόπο μας. Υπάρχουν ημέρες που μου λείπει».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός σχολίασε για τη γνωριμία με τον σύζυγό της: «Αυτό με συγκλόνισε στον σύζυγό μου πρώτη φορά ήταν τα μάτια του. Τον είδα πρώτη φορά σε έναν φούρνο στη Κρήτη, αλλά δεν τον ξαναείδα για ενάμιση χρόνο. Μετά συναντηθήκαμε ξανά με μία κοινή παρέα στην Αθήνα».
