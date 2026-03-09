Η έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη: Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου, θα παρακαλούσα να μου συμπαρασταθεί κάποιος
Ο Γιώργος Θεοδωράκης έκανε μία ανάρτηση στο Facebook την οποία λίγο αργότερα έσβησε
Έκκληση βοήθειας έκανε ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργος, παρακαλώντας να βρεθεί κάποιος να του συμπαρασταθεί, καθώς σκέφτεται συνεχώς να κάνει κακό στον εαυτό του.
Ο Γιώργος Θεοδωράκης το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και δήλωσε πως βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση και πως αισθάνεται ότι δεν έχει από πουθενά να πιαστεί.
Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα παρακαλούσα να βρεθεί κάποιος να έρθει να με βρει να μου συμπαρασταθεί. Είμαι ολομόναχος δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ευχαριστώ».
Μερικές ώρες αργότερα, έσβησε την ανάρτηση αυτή και έκανε μία καινούρια, κατά την οποία ευχαρίστησε όλους όσους έστω και από μακριά του συμπαραστάθηκαν και τον στήριξαν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή για εκείνον.
«Ευχαριστώ για όσους με βοήθησαν από μακριά αυτές τις δύσκολες ώρες», σημείωσε.
Ο 66χρονος είναι το μικρότερα από τα δύο παιδιά που απέκτησε ο Μίκης Θεοδωράκης με τη σύζυγό του Μυρτώ και αδελφός της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. Ο Γιώργος Θεοδωράκης ασχολείται επίσης με τη μουσική και έχει αποκτήσει μία κόρη, στην οποία έχει δώσει το όνομα της μητέρας του. Πριν από τρία χρόνια του χάρισε το πρώτο του εγγόνι.
