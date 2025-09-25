Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Έφυγε με μια πίκρα, ότι δεν την αποδέχονταν τόσο οι «ποιοτικοί» του θεάτρου
Ένιωθε ότι δεν είχε τη θέση που της αξίζει, είπε ο ηθοποιός για τη σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
Στη στενοχώρια που συνόδευσε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μέχρι τον θάνατό της αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας. Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ένιωθε πικρία γιατί δεν την αποδέχονταν οι εκπρόσωποι του «ποιοτικού» θεάτρου. Ο Μάκης Δελαπόρτας τόνισε επίσης ότι εκείνη του είχε πει πως η αξία της θα αναγνωριζόταν, όταν πλέον θα είχε φύγει από τη ζωή.
Πιο αναλυτικά, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου: «Η Αλίκη έλεγε πως “όταν φύγω, θα ειπωθούν για μένα και θα λεχθούν τα πιο σημαντικά που δεν λέγονται τώρα”. Έφυγε με μια πίκρα η Αλίκη, ότι δεν την αποδέχονταν τόσο οι “ποιοτικοί” του θεάτρου, ενώ αυτά που έκανε ήταν άκρως καλλιτεχνικά και ποιοτικά”».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός θυμήθηκε ένα περιστατικό, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη απάντησε με χιούμορ στις αποδοκιμασίες που δέχτηκε. Συγκεκριμένα, περιέγραψε: «Ένιωθε ότι δεν είχε τη θέση που της αξίζει, καλλιτεχνικά. Θυμάστε και ένα βίντεο που υπάρχει όπου πήγαινε να δώσει ένα βραβείο, η γαλαρία επάνω φώναζε και τους απάντησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ήξερε ότι σε μια αίθουσα ήταν όλοι θαυμαστές της και μου έλεγε ότι “και αυτοί που λένε ότι με μισούν, μια κρυμμένη φωτογραφία στο συρτάρι θα έχουν δική μου”. Δεν ξέρω σήμερα, αν ζούσε, πως θα αισθανόταν. Νομίζω όμως ότι έχει κατασταλάξει το κοινό για την Αλίκη. Η Αλίκη είναι αυτή που είναι, όπως είναι και όλοι αυτοί που πέρασαν».
