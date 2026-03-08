Πέθανε στα 60 του ο ηθοποιός Κόρεϊ Πάρκερ από το «Will & Grace»

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «», έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη στο Μέμφις του Τενεσί, σύμφωνα με τη θεία του Έμιλι Πάρκερ, η οποία επιβεβαίωσε την είδηση στο TMZ. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια μορφή καρκίνου αντιμετώπιζε.Ο Πάρκερ εμφανίστηκε σε πέντε επεισόδια της δημοφιλούς κωμικής σειράς «Will & Grace», όπου υποδύθηκε τον Τζος, έναν από τους συντρόφους της Γκρέις Άντλερ, χαρακτήρα που ερμήνευε η Ντέμπρα Μέσινγκ.Στην πορεία της καριέρας του συμμετείχε επίσης σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως «Biloxi Blues», «White Palace», «The Love Boat: The Next Wave», «Nashville» και «Blue Skies». Έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1980 όταν εμφανίστηκε στον ρόλο του Πιτ στη συνέχεια της σειράς ταινιών τρόμου «Friday the 13th Part V: A New Beginning». Αργότερα πρωταγωνίστησε δίπλα στην Κιμ Μπέισινγκερ στο ρομαντικό δράμα «9½ Weeks» το 1986.Το 1992 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά «Flying Blind», υποδυόμενος τον πρόσφατα απόφοιτο κολεγίου Νιλ Μπάρας απέναντι από την Τία Λεόνι. Η σειρά προβλήθηκε για μία σεζόν και περιλάμβανε εμφανίσεις ηθοποιών όπως η Λίζα Κούντροου, ο Πίτερ Μπόιλ, ο Άντι Ντικ και ο Νόα Έμεριχ.Τα τελευταία χρόνια ο Πάρκερ δραστηριοποιήθηκε κυρίως ως δάσκαλος υποκριτικής. Μεταξύ των παραγωγών στις οποίες συμμετείχε σε αυτόν τον ρόλο ήταν η σειρά «Ms. Marvel» το 2022 και η σειρά «Sun Records» το 2017.Προερχόταν από οικογένεια ηθοποιών. Η μητέρα του, Ρόκι Πάρκερ, ήταν ηθοποιός και σκηνοθέτις γνωστή από ταινίες όπως «In the Mood», «Happy Together» και «Can't Buy Me Love». Αργότερα παντρεύτηκε τον ηθοποιό Πάτρικ Ντέμπσι, μετά τη συνεργασία τους σε ταινία του 1987. Η Ρόκι Πάρκερ πέθανε τον Απρίλιο του 2014.Φωτογραφία άρθρου: Chris Haston/NBCU Photo Bank