Τζένιφερ Λόπεζ: Μετά το διαζύγιο με τον Μαρκ Άντονι ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα
Ήμουν μια ανύπαντρη μητέρα με τρίχρονα δίδυμα, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Μια εξομολόγηση πάνω στη σκηνή έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ, αποκαλύπτοντας πως είχε σκεφτεί να τα παρατήσει όλα μετά το διαζύγιό της με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 6 Μαρτίου, η 56χρονη τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε αρχικά ότι οι πρώτοι μήνες μετά τον χωρισμό από τον τρίτο της σύζυγο ήταν «πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδος». Όπως είπε στη συνέχεια: «Ήμουν πραγματικά έτοιμη να τα παρατήσω όλα. Δηλαδή, ήμουν μια ανύπαντρη μητέρα με τρίχρονα δίδυμα».
Ωστόσο, εκείνη τη δύσκολη περίοδο, θυμήθηκε μια συμβουλή που της έδωσε μία από τις μέντορές της, η συγγραφέας αυτοβελτίωσης Λουίζ Χέι, η οποία έχει πλέον φύγει από τη ζωή. «Μου είπε: “Τζένιφερ, είσαι χορεύτρια, σωστά;”», αφηγήθηκε η Λόπεζ. «Της είπα: “Ναι, είμαι”. Και τότε μου είπε: “Όταν μαθαίνεις έναν χορό και κάνεις λάθος τα βήματα, τι κάνεις;” Της απάντησα: “Απλώς συνεχίζω μέχρι να μάθω σωστά τα βήματα”. Και τότε μου είπε: “Ακριβώς, Τζένιφερ. Να συνεχίζεις πάντα να χορεύεις”».
Στρέφοντας το βλέμμα της προς το κοινό, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Και εύχομαι το ίδιο για τον καθένα και την καθεμία από εσάς: ό,τι κι αν σας φέρει η ζωή, να χορεύετε και να χορεύετε και να χορεύετε. Ξανά και ξανά και ξανά».
Παρά τις δυσκολίες που έφερε στη ζωή της ο χωρισμός τους, η Λόπεζ θεωρεί, όπως είχε δηλώσει το 2018 στον παρουσιαστή Γουίλι Γκάιστ στην εκπομπή Sunday Today, ότι ο πρώην σύζυγός της τη βοήθησε σημαντικά να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή της κατά τη διάρκεια του γάμου τους, που διήρκεσε επτά χρόνια.
«Όσο ήμουν παντρεμένη με τον Μαρκ, με βοήθησε πραγματικά με την αυτοπεποίθησή μου και είδε σε ποια σημεία υπέφερα», είχε πει τότε, θυμούμενη ότι της επαναλάμβανε συχνά: «Είσαι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πει ότι δεν είσαι». «Τον σεβόμουν πάρα πολύ, γιατί τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών», είχε σημείωσε.
Χρόνια μετά τον χωρισμό τους, η Τζένιφερ Λόπεζ συνεργάστηκε ξανά με τον Άντονι για το ισπανόφωνο άλμπουμ της Por Primera Vez. Μιλώντας το 2017 στο podcast ¡Viva Latino! του Spotify, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή «στην πραγματικότητα αποκατέστησε κάποια κομμάτια της σχέσης μας που είχαν ραγίσει από τον γάμο και το διαζύγιό μας και μας έκανε ξανά φίλους».
«Γιατί όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί στην αρχή, έτσι γνωριστήκαμε… γνωριστήκαμε δουλεύοντας. Και έτσι θυμηθήκαμε ότι, ναι, συνδεόμαστε σε αυτό το επίπεδο της μουσικής», είχε μοιραστεί.
Φωτογραφία: Shutterstock
Jennifer Lopez Says She Was ‘About to Give Up on It All’ After Marc Anthony Split, Which Marked Her 3rd Divorce https://t.co/Siv64DwXuX— People (@people) March 7, 2026
