Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε θείος, ο αδερφός του απέκτησε το πρώτο του παιδί
Η σύζυγος του Παύλου Αργυρού γέννησε αγοράκι
Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο αδερφός του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Η σύζυγος του Παύλου Αργυρού έκανε γνωστή την είδηση αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την πρώτη φωτογραφία του μωρού από το μαιευτήριο, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας πως γέννησε αγοράκι.
Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού υποδέχτηκε το νέο μέλος, ενώ λίγο καιρό πριν η σύζυγος του τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα, ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο, με οικογενειακές στιγμές με τον Κωνσταντίνο και τον γιο τους, Βασίλη, όπου στο τέλος του κλιπ το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της.
