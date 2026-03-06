Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε θείος, ο αδερφός του απέκτησε το πρώτο του παιδί
GALA
Κωνσταντίνος Αργυρός Θείος

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε θείος, ο αδερφός του απέκτησε το πρώτο του παιδί

Η σύζυγος του Παύλου Αργυρού γέννησε αγοράκι

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε θείος, ο αδερφός του απέκτησε το πρώτο του παιδί
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο αδερφός του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η σύζυγος του Παύλου Αργυρού έκανε γνωστή την είδηση αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την πρώτη φωτογραφία του μωρού από το μαιευτήριο, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας πως γέννησε αγοράκι. 

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε θείος, ο αδερφός του απέκτησε το πρώτο του παιδί

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού υποδέχτηκε το νέο μέλος, ενώ λίγο καιρό πριν η σύζυγος του τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα, ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Φεβρουάριο, με οικογενειακές στιγμές με τον Κωνσταντίνο και τον γιο τους, Βασίλη, όπου στο τέλος του κλιπ το παιδί τους φαίνεται να φιλάει τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης