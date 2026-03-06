Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ για τη φετινή Eurovision

Εκρόσωπος της χώρας είναι ο Νόαμ Μπετάν, ο οποίος επιλέχθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μέσα από το «HaKokhav HaBa l’Eurovizyon», έναν μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού που προβάλλεται από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN), που αναδεικνύει τον τραγουδιστή αλλά όχι το τραγούδι με το οποίο θα εμφανιστεί στη διοργάνωση.



Νόαμ Μπετάν

α διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου, στη Βιέννη.





Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, από το 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, έχει δεχθεί έντονη κριτική. Παρόλα αυτά, η χώρα παραμένει ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού σύμφωνα με τα στοιχήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης.