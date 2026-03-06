Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ για τη φετινή Eurovision
Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ για τη φετινή Eurovision
Σε ποια θέση βρίσκεται στα στοιχήματα
Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί το Ισραήλ στη φετινή Eurovision κυκλοφόρησε επίσημα.
Εκρόσωπος της χώρας είναι ο Νόαμ Μπετάν, ο οποίος επιλέχθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μέσα από το «HaKokhav HaBa l’Eurovizyon», έναν μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού που προβάλλεται από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN), που αναδεικνύει τον τραγουδιστή αλλά όχι το τραγούδι με το οποίο θα εμφανιστεί στη διοργάνωση.
Το τραγούδι του ονομάζεται «Michelle» και αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου σε τηλεοπτική μετάδοση. Όπως αναφέρεται, γράφτηκε και συντέθηκε από τον ερμηνευτή του Νόαμ Μπετάν και τους Ναντάβ Αχαρόνι, Τσλιλ Κλιφί, Γιουβάλ Ραφαέλ. Ο Ραφαέλ, μάλιστα, είχε εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision το 2025. Το τραγούδι επιλέχθηκε από επαγγελματική επιτροπή ανάμεσα σε περίπου 200 συμμετοχές και θα διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου, στη Βιέννη.
Δείτε το τραγούδι του Ισραήλ
Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, από το 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, έχει δεχθεί έντονη κριτική. Παρόλα αυτά, η χώρα παραμένει ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού σύμφωνα με τα στοιχήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης.
Εκρόσωπος της χώρας είναι ο Νόαμ Μπετάν, ο οποίος επιλέχθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μέσα από το «HaKokhav HaBa l’Eurovizyon», έναν μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού που προβάλλεται από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN), που αναδεικνύει τον τραγουδιστή αλλά όχι το τραγούδι με το οποίο θα εμφανιστεί στη διοργάνωση.
Το τραγούδι του ονομάζεται «Michelle» και αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου σε τηλεοπτική μετάδοση. Όπως αναφέρεται, γράφτηκε και συντέθηκε από τον ερμηνευτή του Νόαμ Μπετάν και τους Ναντάβ Αχαρόνι, Τσλιλ Κλιφί, Γιουβάλ Ραφαέλ. Ο Ραφαέλ, μάλιστα, είχε εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision το 2025. Το τραγούδι επιλέχθηκε από επαγγελματική επιτροπή ανάμεσα σε περίπου 200 συμμετοχές και θα διαγωνιστεί στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου, στη Βιέννη.
Δείτε το τραγούδι του Ισραήλ
Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, από το 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, έχει δεχθεί έντονη κριτική. Παρόλα αυτά, η χώρα παραμένει ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού σύμφωνα με τα στοιχήματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα