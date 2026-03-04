Καίτη Γαρμπή: Η αδερφή μου ζει στην Κύπρο και ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα, έχουμε τρομοκρατηθεί
Καίτη Γαρμπή: Η αδερφή μου ζει στην Κύπρο και ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα, έχουμε τρομοκρατηθεί
«Το 2026 να σκοτώνεται ο κόσμος για τα λεφτά και για τα πετρέλαια;», αναρωτήθηκε η τραγουδίστρια
Για τα μηνύματα που ανταλλάσσει ανά μία ώρα με την αδερφή της μίλησε η Καίτη Γαρμπή, εξηγώντας πως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κύπρο όπου ζει εκείνη, μετά τις απειλές του Ιράν, έχουν τρομοκρατηθεί όλοι τους.
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται να πεθαίνει κόσμος για τα λεφτά και για τα πετρέλαια το 2026, τονίζοντας πως όσα συμβαίνουν της προκαλούν φόβο αλλά και θυμό παράλληλα.
Η Καίτη Γαρμπή είπε χαρακτηριστικά: «Κάνουμε προσευχή. Έχουμε τρομοκρατηθεί όλοι. Στην Κύπρο ζει η αδερφή μου, ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα. Δεν καταλαβαίνω... Το 2026 να σκοτώνεται ο κόσμος για τα λεφτά, για τα πετρέλαια; Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία πια; Είναι σοκαριστικό και μας φοβίζει και μας θυμώνει. Περιμένουμε».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει πώς γίνεται να πεθαίνει κόσμος για τα λεφτά και για τα πετρέλαια το 2026, τονίζοντας πως όσα συμβαίνουν της προκαλούν φόβο αλλά και θυμό παράλληλα.
Η Καίτη Γαρμπή είπε χαρακτηριστικά: «Κάνουμε προσευχή. Έχουμε τρομοκρατηθεί όλοι. Στην Κύπρο ζει η αδερφή μου, ανταλλάσσουμε μηνύματα ανά μια ώρα. Δεν καταλαβαίνω... Το 2026 να σκοτώνεται ο κόσμος για τα λεφτά, για τα πετρέλαια; Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία πια; Είναι σοκαριστικό και μας φοβίζει και μας θυμώνει. Περιμένουμε».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα