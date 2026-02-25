Το «αντίο» της Τζέιμι Λι Κέρτις στον Ρόμπερτ Καραντάιν: Ήταν ο πρώτος μου κινηματογραφικός έρωτας
Το «αντίο» της Τζέιμι Λι Κέρτις στον Ρόμπερτ Καραντάιν: Ήταν ο πρώτος μου κινηματογραφικός έρωτας
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε τον πρώην σύντροφό της που πέθανε σε ηλικία 71 ετών
Τον Ρόμπερτ Καραντάιν αποχαιρέτισε δημόσια η Τζέιμι Λι Κερτς, επισημαίνοντας πως ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός της έρωτας.
Η οικογένεια του ηθοποιού ανακοίνωσε τον θάνατό του σε ηλικία 71 ετών τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και η πρώην σύντροφός του έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναπολώντας τις αναμνήσεις που δημιούργησαν όσο ήταν ζευγάρι, κάνοντας λόγο και για τη γνωριμία με την κόρη του, αλλά και για τη σχέση τους μετά τον χωρισμό.
Η Κέρτις ξεκίνησε να γράφει στην ανάρτησή της για τη γνωριμία τους: «Ξύπνησα με την είδηση ότι ο Ρόμπερτ Καραντάιν πέθανε. Τον γνώρισα ζωντανά στην τηλεόραση, στο The Dinah Shore Show, όταν είχαν καλέσει μια ομάδα ηθοποιών δεύτερης γενιάς -σήμερα θα τους λέγαμε “nepo babies”- όπως η Βερόνικα Κάρτράιτ. Ο Μπόμπι κι εγώ βγήκαμε τελευταίοι και εκείνος άλλαξε τη διάταξη των καθισμάτων για να καθίσει δίπλα μου και με φίλησε, ζωντανά στην τηλεόραση. Μια πολύ δημόσια, κινηματογραφική "πρώτη γνωριμία"».
Έπειτα, η Τζέιμι Λι Κέρτις πρόσθεσε για τη γνωριμία με την κόρη του ηθοποιού: «Η τρίχρονη κόρη του, Έβερ -σήμερα μια ταλαντούχα ηθοποιός- είχε υποστεί ένα σοβαρό έγκαυμα από καυτό νερό και βρισκόταν στη μονάδα εγκαυμάτων. Τη γνώρισα εκεί για πρώτη φορά: αυτό το μικρό κορίτσι τυλιγμένο σε γάζες, με το μεγαλύτερο χαμόγελο και τα πιο όμορφα μάτια. Γίναμε μια μικρή οικογένεια, σε ένα σπίτι με χωμάτινο πάτωμα στο Λόρελ Κάνιον, και ήταν η πρώτη μου εμπειρία οικιακής ζωής, μητρότητας και συντροφικότητας. Θυμάμαι να περπατάω με την Έβερ μέχρι το μικρό Κάνιον Μάρκετ, να κατεβάζουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο της γειτονιάς και να διπλώνω για πρώτη φορά τα μικρά της ρουχαλάκια, και την απλότητα και την ομορφιά του Λόρελ Κάνιον στα τέλη της δεκαετίας του ’70».
Κλείνοντας, σημείωσε στη λεζάντα: «Ο Μπόμπι είχε γυρίσει μια ταινία με τη Μέλανι Γκρίφιθ και ήταν ζευγάρι. Αργότερα στη ζωή μου, η Μέλανι κι εγώ γίναμε συνεργάτιδες και αχώριστες, «ride or die» κολλητές και παραμένουμε μέχρι σήμερα και εκείνη ήταν που μου είπε για τον θάνατό του. Ο Μπόμπι ήταν οδηγός αγώνων και οδηγούσε γρήγορα και ορμητικά με μια Corvette στη Μαλχόλαντ. Είναι θαύμα που δεν σκοτωθήκαμε. Μια μέρα θυμάμαι τον ήλιο να φωτίζει το πρόσωπό του κι εγώ να γυρίζω και να τον κοιτάζω λέγοντας "Περίμενε, δεν ήσουν στην ταινία The Cowboys; Δεν ήσουν ο Slim;". Ήταν ο πρώτος μου κινηματογραφικός έρωτας και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινία μαζί με τον σύζυγό μου, Κρίστοφερ Γκεστ, το The Long Riders, όπου διαφορετικά σετ αδελφών υποδύονταν αληθινούς ιστορικούς αδελφούς. Παραμείναμε φίλοι μετά τον χωρισμό μας, όπως κι εγώ με την Έβερ. Ο μακρύς και γεμάτος στροφές δρόμος. Αναπαύσου με ταχύτητα, χιούμορ και αγάπη, Μπόμπι».
Ο Ρόμπερτ Καραντάιν πέθανε στα 71 του χρόνια, έχοντας δώσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του μάχη με τη διπολική διαταραχή.
Δείτε την ανάρτηση
Ο Ρόμπερτ Καραντάιν πέθανε στα 71 του χρόνια, έχοντας δώσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του μάχη με τη διπολική διαταραχή.
