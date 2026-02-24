Ρόμπερτ Καραντάιν: Η Χίλαρι Νταφ αποχαιρετά τον τηλεοπτικό της πατέρα
Ρόμπερτ Καραντάιν: Η Χίλαρι Νταφ αποχαιρετά τον τηλεοπτικό της πατέρα
Η καρδιά μου πονάει, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά Lizzie McGuire
Το δικό της «αντίο» στον Ρόμπερτ Καραντάιν είπε η Χίλαρι Νταφ, συντετριμμένη από την απώλειά του. Ο ηθοποιός πέθανε στα 71 του χρόνια, έχοντας δώσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του μάχη με τη διπολική διαταραχή.
H τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον «τηλεοπτικό της πατέρα» στη σειρά Lizzie McGuire, στην οποία συμμετείχαν από το 2001 έως το 2004 με μία ανάρτηση στο Instagram. Μέσα από αυτή υπογράμμισε τον πόνο της και εξομολογήθηκε πως είναι δύσκολο για εκείνη να διαχειριστεί το δυσάρεστο συμβάν.
Τιμώντας τον Ρόμπερτ Καραντάιν, η Χίλαρι Νταφ έγραψε σε ένα σύντομο κείμενο, το οποίο συνόδευαν στιγμιότυπα από τη σειρά: «Αυτό πονάει. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αντικρίσω αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια McGuire και πάντα ένιωθα πως οι τηλεοπτικοί μου γονείς με φρόντιζαν πραγματικά. Θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Λυπάμαι βαθιά που έμαθα πως ο Μπόμπι υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, για την οικογένειά του και για όλους όσοι τον αγάπησαν».
Δείτε την ανάρτησή της
H τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον «τηλεοπτικό της πατέρα» στη σειρά Lizzie McGuire, στην οποία συμμετείχαν από το 2001 έως το 2004 με μία ανάρτηση στο Instagram. Μέσα από αυτή υπογράμμισε τον πόνο της και εξομολογήθηκε πως είναι δύσκολο για εκείνη να διαχειριστεί το δυσάρεστο συμβάν.
Τιμώντας τον Ρόμπερτ Καραντάιν, η Χίλαρι Νταφ έγραψε σε ένα σύντομο κείμενο, το οποίο συνόδευαν στιγμιότυπα από τη σειρά: «Αυτό πονάει. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αντικρίσω αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια McGuire και πάντα ένιωθα πως οι τηλεοπτικοί μου γονείς με φρόντιζαν πραγματικά. Θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Λυπάμαι βαθιά που έμαθα πως ο Μπόμπι υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, για την οικογένειά του και για όλους όσοι τον αγάπησαν».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα