Ρόμπερτ Καραντάιν: Η Χίλαρι Νταφ αποχαιρετά τον τηλεοπτικό της πατέρα
GALA
Ρόμπερτ Καραντάιν Χίλαρι Νταφ

Ρόμπερτ Καραντάιν: Η Χίλαρι Νταφ αποχαιρετά τον τηλεοπτικό της πατέρα

Η καρδιά μου πονάει, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά Lizzie McGuire

Ρόμπερτ Καραντάιν: Η Χίλαρι Νταφ αποχαιρετά τον τηλεοπτικό της πατέρα
Το δικό της «αντίο» στον Ρόμπερτ Καραντάιν είπε η Χίλαρι Νταφ, συντετριμμένη από την απώλειά του. Ο ηθοποιός πέθανε στα 71 του χρόνια, έχοντας δώσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του μάχη με τη διπολική διαταραχή.

H τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον «τηλεοπτικό της πατέρα» στη σειρά Lizzie McGuire, στην οποία συμμετείχαν από το 2001 έως το 2004 με μία ανάρτηση στο Instagram. Μέσα από αυτή υπογράμμισε τον πόνο της και εξομολογήθηκε πως είναι δύσκολο για εκείνη να διαχειριστεί το δυσάρεστο συμβάν.

Τιμώντας τον Ρόμπερτ Καραντάιν, η Χίλαρι Νταφ έγραψε σε ένα σύντομο κείμενο, το οποίο συνόδευαν στιγμιότυπα από τη σειρά: «Αυτό πονάει. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αντικρίσω αυτή την πραγματικότητα για έναν παλιό φίλο. Υπήρχε τόση ζεστασιά στην οικογένεια McGuire και πάντα ένιωθα πως οι τηλεοπτικοί μου γονείς με φρόντιζαν πραγματικά. Θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Λυπάμαι βαθιά που έμαθα πως ο Μπόμπι υπέφερε. Η καρδιά μου πονάει για εκείνον, για την οικογένειά του και για όλους όσοι τον αγάπησαν».

Δείτε την ανάρτησή της

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης