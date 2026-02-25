Τρύφωνας Σαμαράς για τον θάνατο της σκυλίτσας του: Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά
Τρύφωνας Σαμαράς για τον θάνατο της σκυλίτσας του: Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά
Ήλπιζα ότι θα ζούσε, πρόσθεσε ο κομμωτής
Για τον θάνατο της σκυλίτσας του μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς, δηλώνοντας πως κρατούσε το παγωμένο σώμα της για 20 λεπτά στα χέρια του, ελπίζοντας πως θα ζούσε.
Ο κομμωτής επισήμανε πως στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάποια φάρσα που του έκαναν, όμως μόλις κατάλαβε πως ήταν αλήθεια, ένιωσε ότι έχασε τον κόσμο γύρω του, καθώς έχασε το άλλο του μισό. Για εκείνον η σκυλίτσα του ήταν σαν άνθρωπος και την είχε πάντα μαζί του.
Ο Τρύφωνας Σαμαράς είπε αναλυτικά στο περιοδικό ΟΚ! για τη σκυλίτσα του: «Έχασα το άλλο μου μισό. Μόλις κατάλαβα ότι έφυγε από τη ζωή, έσβησε ο κόσμος γύρω μου. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν μια κακόγουστη φάρσα, δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια. Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά, ήλπιζα ότι θα ζούσε. Δεν πιστεύω ότι θα αποκτήσω ξανά σκυλάκι γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα τελευταία πέντε χρόνια τη Νικόλ την είχα παντού μαζί μου. Ακόμα και όταν έφευγα εκτός Ελλάδας με τον Νίκο Κοκλώνη και την άφηνα στον φίλο μου, τον Ευάγγελο, επέστρεφα νωρίτερα γιατί μου έλειπε πολύ. Για μένα η Νικόλ ήταν άνθρωπος, οικογένεια».
Το σκυλάκι του κομμωτή σκοτώθηκε ακαριαία στα παρασκήνια του Just The 2 of Us την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, όταν κατά τη διάρκεια της πρόβας, διέφυγε της προσοχής του και έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων.
Ο κομμωτής επισήμανε πως στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάποια φάρσα που του έκαναν, όμως μόλις κατάλαβε πως ήταν αλήθεια, ένιωσε ότι έχασε τον κόσμο γύρω του, καθώς έχασε το άλλο του μισό. Για εκείνον η σκυλίτσα του ήταν σαν άνθρωπος και την είχε πάντα μαζί του.
Ο Τρύφωνας Σαμαράς είπε αναλυτικά στο περιοδικό ΟΚ! για τη σκυλίτσα του: «Έχασα το άλλο μου μισό. Μόλις κατάλαβα ότι έφυγε από τη ζωή, έσβησε ο κόσμος γύρω μου. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν μια κακόγουστη φάρσα, δυστυχώς όμως ήταν αλήθεια. Κρατούσα το παγωμένο της κορμάκι στην αγκαλιά μου 20 λεπτά, ήλπιζα ότι θα ζούσε. Δεν πιστεύω ότι θα αποκτήσω ξανά σκυλάκι γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα τελευταία πέντε χρόνια τη Νικόλ την είχα παντού μαζί μου. Ακόμα και όταν έφευγα εκτός Ελλάδας με τον Νίκο Κοκλώνη και την άφηνα στον φίλο μου, τον Ευάγγελο, επέστρεφα νωρίτερα γιατί μου έλειπε πολύ. Για μένα η Νικόλ ήταν άνθρωπος, οικογένεια».
Το σκυλάκι του κομμωτή σκοτώθηκε ακαριαία στα παρασκήνια του Just The 2 of Us την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, όταν κατά τη διάρκεια της πρόβας, διέφυγε της προσοχής του και έπεσε από μία σκαλωσιά δύο μέτρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα