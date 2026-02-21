Η συγκίνηση του Τρύφωνα Σαμαρά on air για τον θάνατο της σκυλίτσας του: Άρχισε εσύ, δεν μπορώ
Η συγκίνηση του Τρύφωνα Σαμαρά on air για τον θάνατο της σκυλίτσας του: Άρχισε εσύ, δεν μπορώ
Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του, είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης
Το αποψινό βράδυ στο Just the Two of Us είναι δύσκολο για τον Τρύφωνα Σαμαρά, καθώς προ ημερών σκοτώθηκε το σκυλί του στα γυρίσματα, πέφτωντας από μία σκαλωσιά.
Στο επεισόδιο του Σαββάτου, όταν ο Νίκος Κοκλώνης συνδέθηκε με το green room, ο κομμωτής συγκινήθηκε αφού ο Χάρης Λεμπιδάκης έκανε αναφορά στην σκυλίτσα, την Νικόλ.
«Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι, να σε κάνω μια αγκαλιά. Σ’ αγαπάμε όλοι και θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Τρύφωνα για τη Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή. Τη σκυλίτσα του. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης.
Τότε ήταν που ο Τρύφωνας Σαμαράς συγκινήθηκε και έκλαψε λέγοντας «Cindella άρχισε εσύ, δεν μπορώ».
Στο επεισόδιο του Σαββάτου, όταν ο Νίκος Κοκλώνης συνδέθηκε με το green room, ο κομμωτής συγκινήθηκε αφού ο Χάρης Λεμπιδάκης έκανε αναφορά στην σκυλίτσα, την Νικόλ.
«Δεν θέλουμε να στεναχωριέσαι, να σε κάνω μια αγκαλιά. Σ’ αγαπάμε όλοι και θέλω να δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Τρύφωνα για τη Νικόλ, που έφυγε από τη ζωή. Τη σκυλίτσα του. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι εδώ πάνω και να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης.
Τότε ήταν που ο Τρύφωνας Σαμαράς συγκινήθηκε και έκλαψε λέγοντας «Cindella άρχισε εσύ, δεν μπορώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα