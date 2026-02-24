Γιώργος Παπαγεωργίου για Φιλαρέτη Κομνηνού: Το όνομα της μητέρας μου δεν είναι βάρος, αλλά η ζωή μου
Ήθελα να γίνω ηθοποιός, δεν μου το επέβαλε κανένας, είπε ο ηθοποιός
Στο όνομα και την πορεία της μητέρας του, Φιλαρέτης Κομνηνού αναφέρθηκε o Γιώργος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι για εκείνον δεν αποτελεί βάρος η φήμη της.
Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για τη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής και την οικογένειά του, απαντώντας μεταξύ άλλων στο ερώτημα αν η πορεία της μητέρας του, Φιλαρέτης Κομνηνού, επηρέασε τις επαγγελματικές του επιλογές.
Κάνοντας αναδρομή στα πρώτα του βήματα, ο ηθοποιός μίλησε για τις σπουδές του, την ενασχόλησή του με τη μουσική σε νεαρή ηλικία και την τελική του απόφαση να ακολουθήσει την υποκριτική.
Αναφερόμενος στη σχέση του με το όνομα και την καλλιτεχνική διαδρομή της μητέρας του, ο Γιώργος Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε πως δεν το αντιμετωπίζει ως πίεση αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, ενώ τόνισε ότι η επιλογή της υποκριτικής ήταν αποκλειστικά δική του: «Το όνομα και η πορεία της μητέρας μου, δεν είναι βάρος για εμένα, είναι η ζωή μου. Ήθελα να γίνω ηθοποιός, δεν μου το επέβαλε κανένας. Όταν ήμουν πιτσιρικάς σκεφτόμουν πιο πολύ να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ως έφηβος είχα μπάντα στο σχολείο. Μετά, όταν ήμουν 18 χρονών αποφάσισα να σπουδάσω μάρκετινγκ γιατί απλά πίστεψα ότι πρέπει να κάνω κάτι πιο σοβαρό. Πήγα σε μία ιδιωτική σχολή και στο πρώτο έτος της σχολής κατάλαβα ότι δεν μου ταιριάζει καθόλου ο χώρος του μάρκετινγκ και των επιχειρήσεων. Δεν το άφησα, γιατί σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να έχω ένα πτυχίο».
