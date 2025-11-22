Φιλαρέτη Κομνηνού για Γιώργο Παπαγεωργίου: Τον εκτιμώ πολύ και τον θαυμάζω ως επαγγελματία
Φρόντισα να είμαι διακριτικά δίπλα του ως μαμά και ως φίλη, είπε η ηθοποιός για τον γιο της
Τη σχέση της με τον γιο της, Γιώργο Παπαγεωργίου, περιέγραψε η Φιλαρετή Κομνηνού. Η ηθοποιός εξήγησε ότι έχει επιλέξει να στέκεται δίπλα του με διακριτικότητα ως μητέρα και ως φίλη. Εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό της για τον επαγγελματισμό του γιου της, που έχει ακολουθήσει τα βήματά της στην υποκριτική, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί δική του κατάκτηση.
Αναφερόμενη στον γιο της κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η Φιλαρέτη Κομνημού είπε: «Ήδη τα παιδιά των ηθοποιών έχουν ένα θέμα να ξεφύγουν και να προχωρήσουν. Γι’ αυτό φρόντισα να είμαι διακριτικά δίπλα του και όποτε χρειαστεί, ως μαμά και κάποια στιγμή και ως φίλη. Τον Γιώργο τον γέννησα μικρή και μεγαλώσαμε κάπως μαζί»
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Στη συνέχεια, μοιράστηκε τις αμφιβολίες που είχε, όταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου της ανακοίνωσε ότι θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού. Όπως είπε, δεν γνώριζε αν ήταν μια συνειδητή απόφαση. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Το υποψιαζόμουν, αλλά δεν ξεκίνησε τις σπουδές του κατευθείαν. Όταν μου το είπε, δεν ένιωσα και πολύ καλά. Ένιωσα λίγο αγωνία, λες “το κάνει γιατί έχει πραγματικά ανάγκη να εκφραστεί ή γιατί από μικρό έζησε μες στα καμαρίνια και στο παρασκήνιο;”. Η πορεία του όμως δείχνει ότι έχει πάρει τον δρόμο του. Τον εκτιμώ και τον θαυμάζω ως επαγγελματία. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μια βεντάλια επιλογών, στη μουσική και στη σκηνοθεσία».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
