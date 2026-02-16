Τα δύο τραγούδια που πήραν μηδέν βαθμούς στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Οι δύο επιτροπές και το κοινό ψήφισαν τα αγαπημένα τους τραγούδια και από τη βαθμολογία αναδείχτηκε νικητής ο Akylas με το «Ferto»
14 κομμάτια παρουσιάστηκαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision, αλλά μόνο ένα κατάφερε να νικήσει. Το «Ferto» του Akyla βγήκε πρώτο μετά την ψηφοφορία κοινού και επιτροπών και ο τραγουδιστής συγκινημένος ανέβηκε στη σκηνή με τη μητέρα του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου.
Ο Akylas κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 48 πόντους, ενώ πολύ κοντά στη νίκη βρέθηκε και ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», αποσπώντας 33 βαθμούς, ενώ η Marseaux με το «Χάνομαι» είχε μόλις έναν βαθμό διαφορά, καθώς συγκέντρωσε 32 βαθμούς.
Όλοι οι υποψήφιοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, αλλά δεν κατάφεραν όλοι να πάρουν ψήφους. Όπως φαίνεται από την τελική κατάταξη, δύο είναι οι συμμετοχές που δεν πήραν κανέναν βαθμό.
Πρόκειται για το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκα η οποία εμφανίστηκε τέταρτη στον ελληνικό τελικό, αλλά και το «SABOTAGE!» του leroybroughtflowers, ο οποίος διαγωνίστηκε στη 13η θέση.
Δείτε τις δύο εμφανίσεις
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών και της ψηφοφορίας του κοινού στον ελληνικό τελικό της Eurovision
«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί
«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί
«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί
«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί
«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί
«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί
«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί
«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί
«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί
«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί
«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί
«Europa», STEFI – 1 βαθμός
«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί
«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί
Στην ψηφοφορία, το κοινό επηρέαζε τη βαθμολογία σε ποσοστό 50%, ενώ η βαθμολογία δύο επιτροπών αποτελούσε το υπόλοιπο 50% - η ελληνική 25% και η διεθνής 25%.
