Τα δύο τραγούδια που πήραν μηδέν βαθμούς στον ελληνικό τελικό της Eurovision
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός Eurovision

Τα δύο τραγούδια που πήραν μηδέν βαθμούς στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Οι δύο επιτροπές και το κοινό ψήφισαν τα αγαπημένα τους τραγούδια και από τη βαθμολογία αναδείχτηκε νικητής ο Akylas με το «Ferto»

Τα δύο τραγούδια που πήραν μηδέν βαθμούς στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Ιωάννα Μαρίνου
14 κομμάτια παρουσιάστηκαν στον ελληνικό τελικό της Eurovision, αλλά μόνο ένα κατάφερε να νικήσει. Το «Ferto» του Akyla βγήκε πρώτο μετά  την ψηφοφορία κοινού και επιτροπών και ο τραγουδιστής συγκινημένος ανέβηκε στη σκηνή με τη μητέρα του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου.

Ο Akylas κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 48 πόντους, ενώ πολύ κοντά στη νίκη βρέθηκε και ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», αποσπώντας 33 βαθμούς, ενώ η Marseaux με το «Χάνομαι» είχε μόλις έναν βαθμό διαφορά, καθώς συγκέντρωσε 32 βαθμούς.

Όλοι οι υποψήφιοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, αλλά δεν κατάφεραν όλοι να πάρουν ψήφους. Όπως φαίνεται από την τελική κατάταξη, δύο είναι οι συμμετοχές που δεν πήραν κανέναν βαθμό.

Πρόκειται για το τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκα η οποία εμφανίστηκε τέταρτη στον ελληνικό τελικό, αλλά και το «SABOTAGE!» του leroybroughtflowers, ο οποίος διαγωνίστηκε στη 13η θέση.

Δείτε τις δύο εμφανίσεις

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfsjwa63ecx)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgfts2k75sax)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών και της ψηφοφορίας του κοινού στον ελληνικό τελικό της Eurovision

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί
«Dark Side of the Moon», good job Nicky – 33 βαθμοί
«Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί
«Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί
«ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί
«Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί
«YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί
«The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί
«Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί
«Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί
«Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί
«Europa», STEFI – 1 βαθμός
«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί
«SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί

Τα δύο τραγούδια που πήραν μηδέν βαθμούς στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Στην ψηφοφορία, το κοινό επηρέαζε τη βαθμολογία σε ποσοστό 50%, ενώ η βαθμολογία δύο επιτροπών αποτελούσε το υπόλοιπο 50% - η ελληνική 25% και η διεθνής 25%.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης