Marseaux για Akyla: Eίναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπερταλαντούχος και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί

Η τραγουδίστρια θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το «Χάνομαι»
Για την εμφάνισή της στον Α' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision, αλλά και των υπόλοιπων υποψηφίων, μίλησε η Marseaux, τονίζοντας το πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης είναι ο Akylas, ο οποίος θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ανέφερε πως είχε πολύ άγχος όταν ανέβηκε στη σκηνή αλλά έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και η ανταπόκριση του κόσμου την έκανε πολύ χαρούμενη. Παράλληλα, μίλησε και για τον Akyla που είναι από τα μεγάλα φαβορί του ελληνικού τελικού, ενώ απάντησε και στις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της στον ημιτελικό.
Όταν ρωτήθηκε εάν την άγχωναν τα προγνωστικά που έδειχναν πως ο Akylas είναι πολύ ψηλά στη λίστα με τα φαβορί, η τραγουδίστρια τόνισε: «Δεν με άγχωνε. Εγώ ένιωθα ότι ήθελα να πάω εκεί και να κάνω το δικό μου κομμάτι και αυτό που έχω φτιάξει και δεν σκεφτόμουν τίποτα. Νομίζω ότι του αξίζει κιόλας, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπερταλαντούχος και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί».
Η Marseaux, αρχικά, είπε για την εμφάνισή της: «Είχα πάρα πολύ άγχος στη σκηνή. Οι φίλοι μου πάντα έρχονται να με στηρίξουν, τους αγαπώ πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου που ήταν από κάτω. Ήταν φανταστικοί, όλοι χειροκροτούσαν, ήταν πάρα πολύ θερμοί. Έχω λάβει πάρα πολύ ωραία σχόλια. Είχα άγχος, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα» και έπειτα πρόσθεσε για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους: «Άκουσα εκπληκτικές φωνές, που είμαι σίγουρη ότι θα τις ακούσουμε και στον δεύτερο ημιτελικό. Όποιος πάει πιστεύω πως το αξίζει, από την καρδιά μου».
Όσον αφορά στην Εύη Δρούτσα, η οποία είπε πως της άρεσε και αυτή τη φορά τη βοήθησε το παντελόνι γιατί προηγουμένως αδικήθηκε με το ρούχο που είχε επιλέξει, η Marseaux απάντησε: «Α, το είπε; Δεν έχω προλάβει να δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο τα ρούχα παίζουν ρόλο σε οποιονδήποτε άνθρωπο, παρόλα αυτά, οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ».
Τέλος, για το καρούμπαλό της από το ατύχημα που είχε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, καθώς χτύπησε το κεφάλι της στον νηπτήρα, η τραγουδίστρια είπε: «Δεν πονάω, τώρα είμαι μια χαρά, καλά είμαι. Απλά κοπάνησα το κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν με μάτιασαν. Φοράω και ματάκι».
