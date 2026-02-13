Στέλλα Γεωργιάδου για το τραγούδι που έστειλε στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Ίσως δεν το επέλεξαν λόγω ηλικίας ή του ονόματός μου
Θα μπορούσε να είχε περάσει το τραγούδι μου, είπε η τραγουδίστρια
Στην ηλικία της ή στη φήμη που έχει, απέδωσε η Στέλλα Γεωργιάδου το γεγονός ότι δεν επελέγη από την ΕΡΤ να συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό για την αποστολή της Eurovision 2026.
Η τραγουδίστρια μίλησε στο «Happy Day» για τη συμμετοχή, που κατέθεσε στον μουσικό διαγωνισμό και τον αποκλεισμό της από τους 28 φιναλίστ που ανακοίνωσε η ΕΡΤ.
Μιλώντας για το αν πιστεύει πως το τραγούδι της θα μπορούσε να έχει προκριθεί, αλλά και για το τι ενδεχομένως επηρέασε στην τελική απόφαση σε ό,τι αφοτά το κομμάτι της, η Στέλλα Γεωργιάδου είπε: «Θα μπορούσε να είχε περάσει το τραγούδι μου. Ίσως δεν επέλεξαν το τραγούδι μου λόγω της ηλικίας ή του ονόματός μου. Μπορεί στην ΕΡΤ να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου απλά. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να κυνηγάω τα όνειρά μου».
