Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη
Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός με ανάρτησή του
Από τη ζωή έφυγε η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη, με τον ίδιο να κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση στα social media. Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες της μητέρας του, αλλά και ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram και έκανε λόγο για μια όμορφη, γλυκιά και αρχοντική γυναίκα.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Αιμίλιος Χειλάκης σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες μοιράστηκε ότι το 2026 ξεκίνησε με τη διαχείριση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. «Μην ρωτάς, εδώ με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», είπε χαρακτηριστικά σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα. Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Αιμίλιος Χειλάκης σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες μοιράστηκε ότι το 2026 ξεκίνησε με τη διαχείριση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. «Μην ρωτάς, εδώ με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δεν θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», είπε χαρακτηριστικά σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα