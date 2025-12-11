Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι της Κένυας ως μοναχή Φεβρωνία
Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες της από το μοναστήρι της Κένυας ως μοναχή Φεβρωνία
Στις εικόνες η πρώην ηθοποιός εμφανίζεται μαζί με άλλες μοναχές στο ορφανοτροφείο - μοναστήρι του Αγίου Μάρκου
Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη ως μοναχή Φεβρωνία από το μοναστήρι της Κένυας, όπου ζει, ήρθαν στη δημοσιότητα.
Τα τελευταία χρόνια, η πρώην ηθοποιός έχει υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, αφιερωμένη στη φροντίδα ορφανών παιδιών. Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» φωτογραφίες της από το μοναστήρι, να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, Μακάριο στο ορφανοτροφείο - μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές στο Κισούμου της Κένυας.
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Καραγιάννης αποκάλυψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η Ναταλία Λιονάκη έχει πλέον και διδακτικό ρόλο, λειτουργώντας ως δασκάλα σε σχολείο της Κένυας, όπου διδάσκει στα παιδιά ανάγνωση και γραφή. «Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας σε παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές», τόνισε.
Η πρώην ηθοποιός έχει χειροτονηθεί ως μοναχή Φεβρωνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου στην Κένυα, το 2017 και βρίσκεται πλέον στην περιοχή Κισούμου της Κένυας. Ο επίσκοπος Μάρκος έδωσε τον Φεβρουάριο του 2024 πληροφορίες για τη ζωή της, στην εκπομπή «Πρωινό». Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Έχει χρόνια που βρίσκεται εκεί η μοναχή Φεβρωνία, μαζί με άλλες μοναχές, επί μακαριστού προκατόχου μου. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το ιστορικό της. Τώρα με τις μοναχές που είναι εκεί, μας βοηθούν στο έργο μας. Φτιάχνουν το μοναστήρι».
Το κοινό την είχε γνωρίσει από τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Φιλοδοξίες» κι ενώ η καριέρα της είχε ανοδική πορεία, εκείνη αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να αφιερωθεί στον Θεό. «Είναι σαν να ανοίγει μέσα σου ένα παράθυρο και να μπαίνει το φως. Η απόφασή μου είναι συνειδητή. Συναισθάνεσαι τι είναι αυτό που σε καλεί και απλώς ξυπνάς μια μέρα και το εξωτερικεύεις. Από μικρή είχα κλίση στον Θεό. Εδώ έχω βρει τη γαλήνη και την ηρεμία. Εδώ προσεύχομαι για μένα και για όλο τον κόσμο. Έχω βρει το σπίτι μου στο σπίτι του Θεού», έλεγε το 2017 σε δηλώσεις της στο protothema.gr.
Είχε αναφερθεί επίσης, στη μητέρα της, η οποία δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ξαφνικά η κόρη της αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να βρεθεί σε μοναστήρι. «Δεν έχω επικοινωνία με κανέναν, ακριβώς γιατί όταν αποφασίζεις να τα εγκαταλείψεις όλα, δεν είναι ότι δεν αγαπάς. Αντίθετα, αγαπάς ακόμη περισσότερο και με άλλον τρόπο και είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση, η αντίληψη, η βίωση των πραγμάτων. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει αγάπη. Πείτε στη μητέρα μου και στους φίλους μου πως είμαι καλά. Δεν την κατηγορώ τη μητέρα μου, είναι φυσιολογικό να ανησυχεί. Μια μέρα θα καταλάβει την απόφασή μου», είχε πει.
Τα τελευταία χρόνια, η πρώην ηθοποιός έχει υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, αφιερωμένη στη φροντίδα ορφανών παιδιών. Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» φωτογραφίες της από το μοναστήρι, να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, Μακάριο στο ορφανοτροφείο - μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές στο Κισούμου της Κένυας.
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Καραγιάννης αποκάλυψε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η Ναταλία Λιονάκη έχει πλέον και διδακτικό ρόλο, λειτουργώντας ως δασκάλα σε σχολείο της Κένυας, όπου διδάσκει στα παιδιά ανάγνωση και γραφή. «Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας σε παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές», τόνισε.
Η πρώην ηθοποιός έχει χειροτονηθεί ως μοναχή Φεβρωνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου στην Κένυα, το 2017 και βρίσκεται πλέον στην περιοχή Κισούμου της Κένυας. Ο επίσκοπος Μάρκος έδωσε τον Φεβρουάριο του 2024 πληροφορίες για τη ζωή της, στην εκπομπή «Πρωινό». Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Έχει χρόνια που βρίσκεται εκεί η μοναχή Φεβρωνία, μαζί με άλλες μοναχές, επί μακαριστού προκατόχου μου. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το ιστορικό της. Τώρα με τις μοναχές που είναι εκεί, μας βοηθούν στο έργο μας. Φτιάχνουν το μοναστήρι».
Το κοινό την είχε γνωρίσει από τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Φιλοδοξίες» κι ενώ η καριέρα της είχε ανοδική πορεία, εκείνη αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να αφιερωθεί στον Θεό. «Είναι σαν να ανοίγει μέσα σου ένα παράθυρο και να μπαίνει το φως. Η απόφασή μου είναι συνειδητή. Συναισθάνεσαι τι είναι αυτό που σε καλεί και απλώς ξυπνάς μια μέρα και το εξωτερικεύεις. Από μικρή είχα κλίση στον Θεό. Εδώ έχω βρει τη γαλήνη και την ηρεμία. Εδώ προσεύχομαι για μένα και για όλο τον κόσμο. Έχω βρει το σπίτι μου στο σπίτι του Θεού», έλεγε το 2017 σε δηλώσεις της στο protothema.gr.
Είχε αναφερθεί επίσης, στη μητέρα της, η οποία δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ξαφνικά η κόρη της αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα και να βρεθεί σε μοναστήρι. «Δεν έχω επικοινωνία με κανέναν, ακριβώς γιατί όταν αποφασίζεις να τα εγκαταλείψεις όλα, δεν είναι ότι δεν αγαπάς. Αντίθετα, αγαπάς ακόμη περισσότερο και με άλλον τρόπο και είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση, η αντίληψη, η βίωση των πραγμάτων. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει αγάπη. Πείτε στη μητέρα μου και στους φίλους μου πως είμαι καλά. Δεν την κατηγορώ τη μητέρα μου, είναι φυσιολογικό να ανησυχεί. Μια μέρα θα καταλάβει την απόφασή μου», είχε πει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα