Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με 650 drones και 70 βαλλιστικούς στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε Κίεβο και Ντνίπρο

Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς και τους τραυματίες - Η Μόσχα ανακοίνωσε πως χτύπησε στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία - Τη βοήθεια των ΗΠΑ για αντιπυραυλικά συστήματα ζήτησε ο Ζελένσκι





Δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, όταν οι νυχτερινές επιδρομές έπληξαν πολυκατοικίες. Διασώστες έσπευσαν στα σημεία των χτυπημάτων, αναζητώντας ανθρώπους που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια στο Κίεβο.















Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα προχωρούσε σε «συστηματικά πλήγματα», κατηγορώντας το Κίεβο για μια φονική επίθεση σε φοιτητική εστία σε κατεχόμενη περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας.



Η ουκρανική πλευρά είχε δηλώσει ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ρωσική στρατιωτική μονάδα.





Οι προειδοποιήσεις του Ζελένσκι



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει το βράδυ της Δευτέρας, μέσω του καθημερινού βιντεοσκοπημένου μηνύματός του, ότι ήταν πιθανή μια «μαζική επίθεση» και είχε καλέσει τους πολίτες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις αεροπορικού συναγερμού.



Το πρωί της Τρίτης ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 656 επιθετικά drones και 73 πυραύλους διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων βαλλιστικούς, πυραύλους κρουζ και αντιπλοϊκούς πυραύλους.



«Χρειαζόμαστε επειγόντως τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την προμήθεια πυραύλων για τα συστήματα Patriot», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στα αντιαεροπορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων.



Οι πύραυλοι Patriot βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.



Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διακόψει τις απευθείας προμήθειες προς την Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές σύμμαχοι χώρες να αγοράζουν πλέον αμερικανικό εξοπλισμό και να τον μεταφέρουν στο Κίεβο.



Στο Χάρκοβο, ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ ανακοίνωσε ότι 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από τις νυχτερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους. Παράλληλα, βιομηχανική εγκατάσταση δέχθηκε πλήγμα στη Ζαπορίζια, νοτιότερα.



Πάνω από 650 drones και 70 πύραυλοι



Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 650 drones και πάνω από 70 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 642 καταρρίφθηκαν.



Από τη λήξη της σύντομης εκεχειρίας τον Μάιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου. Ανάμεσά τους ήταν και το πλήγμα σε πολυκατοικία που προκάλεσε τον θάνατο 24 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.



Λίγες ημέρες αργότερα, η Ουκρανία απάντησε με επίθεση στην περιφέρεια της Μόσχας, η οποία, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τότε την ουκρανική ενέργεια «απολύτως δικαιολογημένη».



Το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα για «ξεδιάντροπο εκβιασμό» και κάλεσε τους συμμάχους του να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.