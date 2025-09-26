Ναταλία Λιονάκη: Νέα πλάνα από τη ζωή της στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία - Δείτε βίντεο
GALA
Ναταλία Λιονάκη Μοναστήρι Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Νέα πλάνα από τη ζωή της στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία - Δείτε βίντεο

Η πρώην ηθοποιός διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά σε σχολείο της Κένυας

Ναταλία Λιονάκη: Νέα πλάνα από τη ζωή της στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
78 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα νέο βίντεο δημοσιεύτηκε με τη Ναταλία Λιονάκη ή αλλιώς μοναχή Φεβρωνία από την Κένυα, όπου ζει τα τελευταία χρόνια η πρώην ηθοποιός.

Η Ναταλία Λιονάκη έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και πρόσφατα μάλιστα έγινε γνωστό, ότι διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά σε σχολείο της περιοχής.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποτυπώνεται η αλληλεπίδρασή της μοναχής Φεβρωνίας με παιδιά της Κένυας, τα οποία χόρευαν και διασκέδαζαν δίπλα της.

Δείτε το βίντεο

Ναταλία Λιονάκη Στην Κένυα χορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία

Το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Καραγιάννης αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η πρώην ηθοποιός έχει αναλάβει και διδακτικό έργο, καθώς διδάσκει σε σχολείο της Κένυας γραφή και ανάγνωση. «Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας σε παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου, ο Ανδρέας Καραγιάννης εξήγησε γιατί η Ναταλία Λιονάκη αποφάσισε να ζήσει μόνιμα για την Κένυα: «Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέτρεπε τη μοναχική ζωή. Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα, γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε τη ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα».

Ειδήσεις σήμερα:

Αδωνις Γεωργιάδης: Η υποκρισία των αριστερών, ζήτησαν να απολυθεί ο Πορτοσάλτε για την παλαιστινιακή σημαία, αλλά όχι ο Ρούπος για την ελληνική

Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας

Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
78 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης