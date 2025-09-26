Ναταλία Λιονάκη: Νέα πλάνα από τη ζωή της στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία - Δείτε βίντεο
Ναταλία Λιονάκη: Νέα πλάνα από τη ζωή της στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία - Δείτε βίντεο
Η πρώην ηθοποιός διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά σε σχολείο της Κένυας
Ένα νέο βίντεο δημοσιεύτηκε με τη Ναταλία Λιονάκη ή αλλιώς μοναχή Φεβρωνία από την Κένυα, όπου ζει τα τελευταία χρόνια η πρώην ηθοποιός.
Η Ναταλία Λιονάκη έχει επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και πρόσφατα μάλιστα έγινε γνωστό, ότι διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά σε σχολείο της περιοχής.
Σε πλάνα που προβλήθηκαν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποτυπώνεται η αλληλεπίδρασή της μοναχής Φεβρωνίας με παιδιά της Κένυας, τα οποία χόρευαν και διασκέδαζαν δίπλα της.
Το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου, ο Ανδρέας Καραγιάννης αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η πρώην ηθοποιός έχει αναλάβει και διδακτικό έργο, καθώς διδάσκει σε σχολείο της Κένυας γραφή και ανάγνωση. «Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας σε παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές», τόνισε.
Απαντώντας σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου, ο Ανδρέας Καραγιάννης εξήγησε γιατί η Ναταλία Λιονάκη αποφάσισε να ζήσει μόνιμα για την Κένυα: «Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέτρεπε τη μοναχική ζωή. Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα, γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε τη ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα».
